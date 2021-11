Europosłanka PiS: Nie będziemy prosić Unii Europejskiej o pieniądze

„Kwestia budowania bariery na granicy z Białorusią jest sprawą kluczową. Testowanie nowego szlaku migracyjnego do Europy Zachodniej odbywa się na naszym terenie” – mówiła europoseł PiS Jadwiga Wiśniewska w rozmowie z portalem Interia. Wiśniewska została zapytana, czy Polska ponownie zwróci się do UE o współfinansowanie budowy bariery na granicy. „Jesteśmy w stanie to sfinansować i nie będziemy czekać aż powolna i leniwa Komisja Europejska zechce zmierzyć się z tą sprawą” – odpowiedziała.

„Niemcy dziś mówią, że są zaniepokojeni, że migranci docierają do ich granic, ale przypomnę, że przecież inicjatorem wielkiego problemu migracyjnego była kanclerz Niemiec Angela Merkel, która zaprosiła migrantów do Europy łamiąc przy tym zasady przekraczania granic w sferze Schengen (…) Jeśli dziś Niemcy ubolewają, że w jakiejś niewielkiej liczbie migranci docierają do ich granic, to powinni najpierw poczynić refleksję, że to oni mieli zapałki, które podpaliły tę sytuację” – powiedziała. Przywołała kryzys migracyjny w Europie z 2015 roku.

Eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości skomentowała także wypowiedź szefowej KE po ostatnim szczycie Rady Europejskiej. Ursula von der Leyen powiedziała wówczas, że nie ma mowy, by UE współfinansowała budowę bariery na polsko-białoruskiej granicy. „My sobie z tą budową poradzimy. Nie będziemy prosić o pieniądze i nie prosimy (…). Jesteśmy odpowiedzialnym państwem. Wiemy, czym jest solidarność unijna w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Europejczykom. W przeciwieństwie do innych krajów członkowskich. (…) Jesteśmy w stanie to sfinansować i nie będziemy czekać aż powolna i leniwa KE zechce zmierzyć się z tą sprawą” – powiedziała.

We wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Ustawa zakłada, że na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE powstanie bariera zabezpieczająca przed nielegalną migracją. Koszt zapory wyniesie łącznie 1,615 mld zł.

W czwartek szef MSWiA Mariusz Kamiński przedstawił szczegóły dotyczące budowy zapory na polsko-białoruskiej granicy. Zapora będzie mierzyła 5,5 metra wysokości: 5 metrów to stalowe słupy, zwieńczone półmetrowym zwojem z drutu tak, aby nie można było przejść na druga stronę. Zastosowane zostaną także nowoczesne, elektroniczne metody zarządzania granicą (czujniki ruchu wzdłuż całej granicy, kamery). Ponadto wschodnia granica Polski zostanie wzmocniona dodatkową liczbą 750 funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Kryzys na polskiej granicy jest częścią szerszego kryzysu migracyjnego, który dotknął także Litwę i Łotwę. Napływ nielegalnych imigrantów jest stymulowany przez białoruskie władze. Działania takie Aleksandr Łukaszenko otwarcie zapowiedział jeszcze wiosną. Od tego czasu białoruskie linie lotnicze zwiększyły liczbę połączeń z Bagdadem, a władze Białorusi rozszerzyły program bezwizowej turystyki na obywateli Iranu, Pakistanu, Egiptu, Jordanii i Republiki Południowej Afryki zezwalając na przyjmowanie takich turystów nie tylko w Mińsku ale i na lotniskach w Brześciu i Grodnie położonych przy granicy z Polską.

