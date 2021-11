Niemieccy aktywiści chcą przewieźć nielegalnych imigrantów z polsko-białoruskiej granicy do Niemiec. Niemieckie MSW przeciw

Niemieccy aktywiści chcą przewieźć nielegalnych imigrantów z polsko-białoruskiej granicy do Niemiec. Inicjatywa Seebruecke zwróciła się z prośbą o zgodę na taki transport do niemieckiego MSW. Resort spraw wewnętrznych Niemiec jest przeciw.

Autobus organizacji Seebruecke Deutschland i LeaveNoOneBehind z pomocą humanitarną dla nielegalnych imigrantów znajdujących się w pobliżu granicy polsko-białoruskiej ma w poniedziałek (08.11.) wyruszyć z Niemiec. „Zwracamy się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o zgodę na to, by w drodze powrotnej autobus bezpiecznie przewiózł uchodźców do Niemiec w geście europejskiej solidarności” – napisała na swojej stronie inicjatywa Seebruecke, cytowana w sobotę przez portal Deutsche Welle. Zapytanie w tej sprawie zostało wysłane do niemieckiego MSW w czwartek. Resort spraw wewnętrznych Niemiec jest przeciw.

„Przewóz osób bez uprawnienia i ewentualny nielegalny wjazd (do Niemiec) może pociągnąć prawno-karne konsekwencje” – skomentował sprawę rzecznik niemieckiego resortu spraw wewnętrznych Steve Alter.

Kryzys na polskiej granicy jest częścią szerszego kryzysu migracyjnego, który dotknął także Litwę i Łotwę. Napływ nielegalnych imigrantów jest stymulowany przez białoruskie władze. Działania takie Aleksandr Łukaszenko otwarcie zapowiedział jeszcze wiosną. Od tego czasu białoruskie linie lotnicze zwiększyły liczbę połączeń z Bagdadem, a władze Białorusi rozszerzyły program bezwizowej turystyki na obywateli Iranu, Pakistanu, Egiptu, Jordanii i Republiki Południowej Afryki zezwalając na przyjmowanie takich turystów nie tylko w Mińsku ale i na lotniskach w Brześciu i Grodnie położonych przy granicy z Polską.

Efekty kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy są widoczne także w Niemczech.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Agencja DPA informowała w połowie października br., że ponad 4300 migrantów nielegalnie przybyło od sierpnia nowym szlakiem migracyjnym przez Białoruś, a następnie – Polskę, do Niemiec.

Pod koniec października br. szef MSW Niemiec Horst Seehofer pochwalił budowę muru na polsko-białoruskiej granicy.

dw.com / Kresy.pl