Unia Europejska przekaże Mołdawii 60 milionów euro w związku z kryzysem paliwowym

W środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas spotkania z premier Mołdawii Natalią Gavrilitą poinformowała, że Unia Europejska przekaże krajowi 60 milionów euro w związku z kryzysem paliwowym.

W środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas spotkania z premier Mołdawii Natalią Gavrilitą poinformowała, że czwartek odbędzie się spotkanie Rady Stowarzyszeniowej UE-Mołdawia.

„W tym kontekście Komisja Europejska udostępnia 60 mln euro Mołdawii pomocy w zarządzaniu obecnym kryzysem energetycznym” – przekazała szefowa Komisji Europejskiej.

