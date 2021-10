W Małkini Górnej policja zatrzymała Ukraińca przemycającego imigrantów

Małkińscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę skody. Mężczyzna w aucie przewoził 4 obywateli Iraku, którzy nie mieli dokumentów uprawniających do pobytu na terenie Polski. 47-latek został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.

W niedzielę wieczorem policjanci patrolowali teren Małkini Górnej. Na ul. Szosowej zatrzymali do kontroli drogowej kierującego skodą 47-letniego obywatela Ukrainy mieszkającego na terenie województwa dolnośląskiego.

Mężczyzna w swoim aucie przewoził 4 mężczyzn (19-24 lata). Policjanci ustalili, że są to Irakijczycy nie posiadający dokumentów uprawniających do pobytu na terenie Polski. Kierowca wraz z pasażerami zostali osadzeni w policyjnych aresztach w Ostrowi Mazowieckiej oraz Wyszkowie.

W czwartek policjanci przewieźli obywateli Iraku do Modlina, gdzie przekazali ich funkcjonariuszom Straży Granicznej. Również wczoraj 47-letni obywatel Ukrainy usłyszał w ostrowskiej prokuraturze zarzut dot. pomocy w organizacji nielegalnego przekroczenia granicy Polski. Prokurator skierował do ostrowskiego sądu wniosek o zastosowanie wobec 42-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W piątek odbyła się rozprawa podczas której ostrowski sąd postanowił zastosować wobec 47-latka tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu policja zatrzymała na Podlasiu Pawła Wrabca – byłego dziennikarza „Gazety Wyborczej” i „Polityki”, obecnie aktywistę Obywateli RP, który wraz z żoną i działaczką tej organizacji wiózł dwóch migrantów z rejonu granicy z Białorusią do Warszawy.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała 26,3 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, w tym 14,7 tys. w samym październiku.

W ostatnim czasie w sieci pojawiło się wiele nagrań, które przedstawiają próby siłowania polskiej granicy. Na jednym z nich widać grupę obcokrajowców, którzy próbują przedrzeć się przez granicę i przedostać z Białorusi na polskie terytorium, niszcząc przy tym ogrodzenie. Twierdzą, że chcą przedostać się do Niemiec. Przejście blokują polscy funkcjonariusze. W serwisie YouTube pojawiło się nagranie pokazujące nielegalnych imigrantów, którzy niszczą ogrodzenie na polsko-białoruskiej granicy.

Ponadto, ostatnio mamy też do czynienia z falą zatrzymań osób, które przewożą nielegalnych imigrantów w pobliżu wschodniej granicy. W piątek w województwie łódzkim na autostradzie A2 zatrzymano dwa busy z nielegalnymi imigrantami. Było to w sumie 78 osób. W Lubiczu Dolnym (województwo kujawsko-pomorskie) zatrzymano w niedzielę samochód dostawczy, który wiózł 42 nielegalnych imigrantów.

Skutki kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy są widoczne także w Niemczech. Przypomnijmy, że od sierpnia bieżącego roku ponad 4500 migrantów nielegalnie przybyło nowym szlakiem migracyjnym przez Białoruś, a następnie – Polskę, do Niemiec. Pochodzą oni głównie z Iraku, Syrii, Jemenu, Afganistanu czy Iranu.

Kresy.pl / warszawawpigulce.pl