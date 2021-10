Nielegalni migranci uciekają przed kombajnem [+VIDEO]

Podczas koszenia okazało się, że w polu kukurydzy ukryła się grupa nielegalnych migrantów, zapewne czekających na „kuriera”.

Serwis Bielsk.eu, czyli internetowa gazeta powiatu bielskiego na Podlasiu, zamieścił w środę w sieci film, nakręcony z kabiny kombajnu, pracującego na skraju pola kukurydzy. W pewnym momencie, jakieś kilkanaście metrów przed pracującą maszyną, spomiędzy rosnącej kukurydzy wybiega grupa siedmiu osób, w tym dzieci. To migranci, którzy nielegalnie przedostali się do Polski z terytorium Białorusi. Jedna z osób uciekała ze zwierzęciem w reku, prawdopodobnie z psem, którego w połowie drogi wypuściła. Wszyscy uciekli przez nieużytek na sąsiednie pole kukurydzy, gdzie ponownie się ukryli.

Najprawdopodobniej była to grupa migrantów, możliwe, że rodzina, oczekująca w ukryciu na tzw. kuriera, czyli nielegalnego przewoźnika, który miał ich zabrać i wywieść dalej na zachód.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak podaje Bielsk.eu, nagranie pochodzi od czytelnika, który z kolei dostał je od znajomego rolnika. Wykonano je w powiecie siemiatyckim, graniczącym z Białorusią.

„Strach pomyśleć, co by było, gdyby z jakiegoś powodu nie zdążyli wybiec np. spaliby w śpiworach” – powiedział czytelnik, cytowany przez portal. „Rolnik z kabiny kombajnu ma niewielkie szanse, by ich zauważyć w porę i zatrzymać maszynę”.

Zwrócono też uwagę, że często pola koszone są również nocą, gdy widoczność jest jeszcze mniejsza.

Zobacz: Nielegalni imigranci zdemolowali busa, którym mieli zostać wywiezieni z Polski [+VIDEO]

Zobacz także: Zablokowano pierwsze fora migracyjne na Facebooku. Akcja polskich służb

W niedzielę wieczorem dwóch polskich żołnierzy trafiło do szpitala. To efekt kolejnej siłowej próby przedarcia się migrantów z Białorusi do Polski. Zdarzenie miało miejsce niedaleko Usnarza Górnego. Straż Graniczna opublikowała na Twitterze nagrania zdarzeń.

W ostatnim czasie w sieci pojawiło się wiele nagrań, które przedstawiają próby siłowania polskiej granicy. Na jednym z nich widać grupę obcokrajowców, którzy próbują przedrzeć się przez granicę i przedostać z Białorusi na polskie terytorium, niszcząc przy tym ogrodzenie. Twierdzą, że chcą przedostać się do Niemiec. Przejście blokują polscy funkcjonariusze. W serwisie YouTube pojawiło się nagranie pokazujące nielegalnych imigrantów, którzy niszczą ogrodzenie na polsko-białoruskiej granicy.

bielsk.eu / Kresy.pl