Litewscy żołnierze przy granicy użyją broni w razie zagrożenia życia

Minister obrony Litwy Arvydas Anušauskas ostrzegł, że jeśli życie litewskich żołnierzy czy pograniczników strzegących granicy przez naporem nielegalnych migrantów z Litwy będzie zagrożone, to bez wahania użyją broni.

Litewskie media zwracają też uwagę, że w ostatnim czasie zwiększyły się napięcia na granicy polsko-białoruskiej, w związku z trwającymi wciąż próbami przedarcia się przez granicę na Litwę, podejmowanymi przez migrantów. Opisują też sytuację przy naszej granicy, przypominając, że niedawno grupa 60-70 nielegalnych migrantów, wspomaganych przez białoruskie służby, próbowała nocą przedrzeć się przez ogrodzenie.

Ta sytuacja wywołała komentarze na Litwie. Tamtejszy minister obrony, Arvydas Anušauskas zapowiedział, że jeśli podobne sytuacje będą miały być powtarzane w odniesieniu do Litwy, to litewscy żołnierze nie zawahają się użyć broni.

Anušauskas, cytowany przez stację LRT powiedział, że limit żołnierzy na granicy litewsko-białoruskiej nie został jeszcze osiągnięty i może zostać zwiększony. Zaznaczył też, że jego resort, „idąc za przykładem Polski”, zaplanował rozwinięcie zdolności w zakresie szybkiego reagowania.

– Jeśli byłoby organizowane przechodzenie większych grup [migrantów – red.], zdolności te zostałyby skoncentrowane na tym obszarze. Byłoby tam więcej żołnierzy i sprzętu – powiedział minister obrony Litwy. Dodał, że w kwestii migracji, przeciwko Polsce stosowana jest „znacznie bardziej agresywna taktyka” niż przeciwko Litwie.

– Ale mogę powiedzieć, że gdyby życie naszych żołnierzy było zagrożone, to oni użyliby broni. Oczywiście, na swoim własnym terytorium, ale mają do tego prawo – powiedział Anušauskas. Przypomniał też, że litewski parlament przyznał litewskim żołnierzom działającym na granicy większe uprawnienia. Obowiązuje one do połowy grudnia, ale w razie konieczności mogą zostać przedłużone.

W piątek litewska Służby Ochrony Granicy Państwowej podała, że minionej doby, czyli 28 października, na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili aż 186 nielegalnych migrantów. To najwięcej od początku sierpnia, gdy na granicy litewsko-białoruskiej zaczęto stosować taktykę zawracania nielegalnych migrantów. Ponadto, na wileńskim lotnisku zatrzymano czterech mężczyzn, którzy podali się za Afgańczyków i chcieli dostać się do Strefy Schengen, używając podrobionych dokumentów. Z kolei w nocy, po stronie białoruskiej w okolicach rejonu łoździejskiego, słychać było jeden oddany strzał.

Serwis Wilnoteka podaje, że liczba osób próbujących nielegalnie przedostać się na Litwę z Białorusi w tym miesiącu w porównaniu do września wzrosła ponad dwukrotnie. W dniach 1-28 października litewscy pogranicznicy nie wpuścili na Litwę 2 134 takich osób, we wrześniu było ich 981. Z kolei od 2 sierpnia, kiedy to funkcjonariuszom Służby Ochrony Granicy Państwowej zezwolono na zawracanie osób próbujących trafić z Białorusi na Litwę w niedozwolonych miejscach, zawrócono 5 194 nielegalnych migrantów.

W tym roku na Litwę , według stanu na 29 października br., trafiło 4 219 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najliczniejszą grupę wśród nich stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych, to ponad 2,8 tys. osób.

W ostatnim czasie w sieci pojawiło się wiele nagrań, które przedstawiają próby siłowania polskiej granicy. Na jednym z nich widać grupę obcokrajowców, którzy próbują przedrzeć się przez granicę i przedostać z Białorusi na polskie terytorium, niszcząc przy tym ogrodzenie. Twierdzą, że chcą przedostać się do Niemiec. Przejście blokują polscy funkcjonariusze. W serwisie YouTube pojawiło się nagranie pokazujące nielegalnych imigrantów, którzy niszczą ogrodzenie na polsko-białoruskiej granicy.

