Prawie 3 mln zł miesięcznie – SG podała koszty utrzymania cudzoziemców

Według rzeczniczki Straży Granicznej, rok temu miesięczny koszt utrzymania cudzoziemców w ośrodkach SG wynosił łącznie 380 tys. zł, podczas gdy obecnie to blisko 2,8 mln zł.

W czwartek podczas konferencji prasowej poświęconej sytuacji na granicy z Białorusią, rzecznika Straży Granicznej, ppor. SG Anna Michalska przedstawiła informacje dotyczące kosztów utrzymywania ośrodków dla cudzoziemców w Polsce i samych cudzoziemców. Powiedziała, że miesięczny koszt utrzymania jednego cudzoziemca w ośrodku to około 1838 złotych. Wyjaśniła, że „w ten koszt wchodzi i jedzenie, i środki higieny osobistej, i ubranie, tłumaczenia”.

Według danych zaprezentowanych przez ppor. Michalską, obecnie w ośrodkach dla cudzoziemców przebywa 1700 osób, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 roku było to 207 osób. Zaznaczyła też, że tym samym znacznie wzrosły koszty ponoszone na miesięczne utrzymanie migrantów.

– Rok temu miesięczny koszt utrzymania tych osób to było 380 tysięcy, obecnie jest to prawie 2 mln 800 tysięcy złotych – powiedziała rzeczniczka SG. Zastrzegła przy tym, że do kosztów utrzymania nie są wliczone wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Gdyby je wliczyć, to wówczas „miesięczny koszt utrzymania jednego cudzoziemca wynosi nawet 14 tysięcy złotych”.

Od ubiegłego roku więcej wydaje się też na tłumaczenia. W 2020 roku do października kosztowało to Straż Graniczą 1,6 mln zł. W tym roku to już o milion złotych więcej.

– W ubiegłym roku rachunki za szpitale, które również Straż Graniczna pokrywa, jeżeli chodzi o cudzoziemców, to było 2 mln 900 tys. zł. W tym roku to jest 3 mln 800 tys. zł. Wzrost średnio około 1 mln 700 tys. złotych — powiedziała rzeczniczka SG.

W ostatnim czasie w sieci pojawiło się wiele nagrań, które przedstawiają próby siłowania polskiej granicy. Na jednym z nich widać grupę obcokrajowców, którzy próbują przedrzeć się przez granicę i przedostać z Białorusi na polskie terytorium, niszcząc przy tym ogrodzenie. Twierdzą, że chcą przedostać się do Niemiec. Przejście blokują polscy funkcjonariusze. W serwisie YouTube pojawiło się nagranie pokazujące nielegalnych imigrantów, którzy niszczą ogrodzenie na polsko-białoruskiej granicy.

PAP / wpolityce.pl / Kresy.pl