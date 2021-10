PGNiG prosi Gazprom o obniżenie cen gazu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało w czwartek, że zaproponowało firmie Gazprom renegocjację cen gazu.

„W dniu 28 października 2021 r., PGNiG złożyło do PAO Gazprom i OOO Gazprom Export pismo modyfikujące wniosek PGNiG z listopada 2020 r. o zmianę ceny gazu dostarczanego w ramach umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1996 r. (tzw. kontrakt jamalski) w kierunku jej obniżenia tak, aby w procesie renegocjacji mogła zostać uwzględniona aktualna sytuacja rynkowa” – czytamy w oświadczeniu.

„W ostatnim czasie obserwowaliśmy bezprecedensowe wzrosty cen gazu ziemnego na europejskim rynku hurtowym. Ta nadzwyczajna sytuacja stanowi podstawę do renegocjacji warunków cenowych, na jakich kupujemy paliwo w ramach kontraktu jamalskiego. W naszym przekonaniu istnieje przestrzeń do obniżenia ceny za dostarczany nam gaz” – podkreślił Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Paweł Majewski dodał, że PGNiG zastrzegło możliwość traktowania ww. pisma jako niezależnego wniosku o renegocjację ceny kontraktowej. Działania te mogą skutkować zmianą ceny gazu pozyskiwanego przez PGNiG od Gazprom od 1 listopada 2021 roku.

Umowa długoterminowa pomiędzy PGNiG i Gazpromem przewiduje dostawy ok. 10 mld m sześc. gazu rocznie. Zgodnie z tzw. klauzulą take-or-pay, PGNiG jest zobowiązane do odbioru co najmniej 8,7 mld m sześc. zakontraktowanego paliwa rocznie. Kontrakt jamalski obowiązuje do 2022 roku.

Jak informowaliśmy na naszym portalu, PGNiG Supply & Trading we współpracy z amerykańsko-ukraińskim ERU wygrały przetarg na sprzedaż gazu ziemnego do Mołdawii. Była to pierwsza w historii dostawa nierosyjskiego gazu do tego kraju.

„Grupa PGNiG jest głęboko przywiązana do zasady solidarności energetycznej, którą postrzegamy jako warunek prawidłowego działania rynku gazu w Unii Europejskiej i krajach sąsiednich. Kierując się tą zasadą, postanowiliśmy wziąć udział w przetargu, którego celem było pilne dostarczenie mołdawskiej gospodarce paliwa gazowego w sytuacji problemów z jego dostawami z Rosji” – oświadczył Paweł Majewski, Prezes PGNiG SA, spółki, do której należy PST.

Dostawa zostanie zrealizowana przez punkt odbioru na granicy mołdawsko-ukraińskiej. „Przy realizacji kontraktu PST będzie współpracowało z Grupą ERU, która jest czołowym partnerem PGNiG na Ukrainie” – podaje PGNiG.

W piątek parlament Mołdawii zaakceptował propozycję rządu odnośnie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z deficytem gazu ziemnego.

Kresy.pl