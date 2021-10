Polska dostarczy gaz do Mołdawii. To pierwsza w historii dostawa nierosyjskiego gazu do tego kraju

PGNiG Supply & Trading we współpracy z amerykańsko-ukraińskim ERU wygrały przetarg na sprzedaż gazu ziemnego do Mołdawii – poinformowało PGNiG w poniedziałek. Będzie to pierwsza w historii dostawa nierosyjskiego gazu do tego kraju.

PGNiG Supply & Trading (PST) we współpracy z Grupą ERU dostarczą Mołdawii we wtorek 26 października milion metrów sześciennych gazu ziemnego. To wynik przetargu na jednorazową dostawę paliwa gazowego ogłoszonego przez państwową firmę Energocom. Przetarg został zorganizowany w trybie pilnym w związku z ograniczeniem dostaw gazu do Mołdawii przez Gazprom – napisano w poniedziałkowym komunikacie PGNiG.

„Grupa PGNiG jest głęboko przywiązana do zasady solidarności energetycznej, którą postrzegamy jako warunek prawidłowego działania rynku gazu w Unii Europejskiej i krajach sąsiednich. Kierując się tą zasadą, postanowiliśmy wziąć udział w przetargu, którego celem było pilne dostarczenie mołdawskiej gospodarce paliwa gazowego w sytuacji problemów z jego dostawami z Rosji” – oświadczył Paweł Majewski, Prezes PGNiG SA, spółki, do której należy PST.

Dostawa zostanie zrealizowana przez punkt odbioru na granicy mołdawsko-ukraińskiej. „Przy realizacji kontraktu PST będzie współpracowało z Grupą ERU, która jest czołowym partnerem PGNiG na Ukrainie” – podaje PGNiG.

W piątek parlament Mołdawii zaakceptował propozycję rządu odnośnie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z deficytem gazu ziemnego.

Przypomnijmy, że premier Mołdawii Natalia Gavrilita mówiła w ubiegły wtorek, że Mołdawia prowadzi obecnie intensywne negocjacje z rosyjskim państwowym koncernem Gazprom w sprawie przedłużenia kontraktu na dostawy gazu, ale rozważa również kilka możliwości dostaw gazu od innych krajów europejskich. Wicepremier i minister infrastruktury Mołdawii Andrei Spinu odwiedził Polskę, aby rozmawiać o potencjalnych dostawach gazu.

