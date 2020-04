Donald Trump wprowadza dyrektywę o pomocy firmom produkującym respiratory

Jak podaje w czwartek Agencja Prasowa Reuters, Donald Trump wprowadził dyrektywę dzięki której państwo będzie mogło wspomóc firmy odpowiedzialne za produkcje respiratorów.

Jak informuje w czwartek Reuters, Donald Trump przy pomocy specjalnej dyrektywy (Defense Production Act), umożliwił pomoc państwową dla firm produkujących respiratory. Od teraz znacznie łatwiejsze będzie zaopatrywanie ich w niezbędne materiały.

W informacji udostępnionej przez Biały Dom można przeczytać, że prezydent Trump polecił sekretarzowi Zdrowia USA, aby ten użył swoich możliwości do pomocy w zaopatrzeniu sześciu firm. Pomoc otrzymają General Electric CO, Hill-Rom Holdings Inc, Medtronik Plc, Resmed Inc, Royal Philips N.V. i Vyaire Medical Inc.

Jak informowaliśmy wcześniej, tylko w czwartym tygodniu marca w USA <a href=”https://kresy.pl/wydarzenia/usa-trump-podpisal-historyczny-pakiet-pomocowy-wart-ponad-2-biliony-dolarow/”>podanie o zasiłek dla bezrobotnych złożyły trzy miliony obywateli</a>, co zwiększyło poziom bezrobocia do 3,283 mln. osób. Był to największy tygodniowy wzrost bezrobocia w historii USA. Jednak kolejny tydzień przyniósł jeszcze gorsze informacje.

Portal Business Insider podał w poniedziałek za Departamentem Pracy USA informację, iż w ubiegłym tygodniu jako bezrobotni zarejestrowało się aż 6,648 mln Amerykanów. Oznacza to dwukrotne przebicie poprzedniego rekordu.

Wzrost bezrobocia przebił wszystkie prognozy ekonomistów opublikowane wcześniej przez agencję informacyjną Reutera. Najbardziej pesymistyczna z nich prognozowała wzrost bezrobocia o 5,25 mln. Została ona przekroczona o 1,3 miliona. Ogółem proporcja bezrobotnych wzrosła w USA z 3,5 proc. do około 10 proc. Business Insider przytacza za Reutersem wypowiedź Davida Kelly’ego, głównego globalnego stratega w JPMorgan Funds, który przedstawił swoją prognozę rozwoju sytuacji.

„Dokładne spojrzenie na najbardziej dotknięte branże sugeruje potencjalną utratę miejsc pracy w wysokości ponad 16 milionów miejsc pracy – powiedział Kelly. Spodziewa się on, że bezrobocie może osiągnąć poziom 12,5 proc.

Aby uniknąć problemów społecznych administracja Donalda Trumpa zgodziła się na rozszerzenie kategorii osób, które mogą otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych. Od tej pory wnioskować o niego mogą także pracownicy tymczasowi oraz samozatrudnieni.

