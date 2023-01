USA wysyłają na Ukrainę ponad 100 wozów Bradley i Stryker. Nowy pakiet pomocy

W skład nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy wchodzi m.in. 59 wozów Bradley z rakietami przeciwpancernymi i 90 Stryker oraz zestawy przeciwlotnicze Avenger i dodatkowe rakiety do systemów NASAMS i HIMARS.

W czwartek departament obrony USA oficjalnie ogłosił zatwierdzenie nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, wartego 2,5 mld dolarów.

W skład pakietu wchodzą przede wszystkim pojazdy opancerzone, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Stany Zjednoczone przekazują Ukrainie 59 bojowych wozów piechoty Bradley wraz z 590 rakietami przeciwpancernymi TOW oraz 295 tys. sztuk amunicji kal. 25 mm. Wysyłają również 90 kołowych transporterów opancerzonych Stryker z 20 trałami przeciwminowymi.

W komunikacie Pentagonu sprecyzowano, że wozy te, łącznie z 50 pojazdami Bradley zadeklarowanymi wcześniej (łącznie 109) mają zapewnić Ukraińcom wyposażenie dla dwóch brygad typu pancernego lub zmechanizowanego.

Stryker to kołowy wóz bojowy. Ustępuje pod względem uzbrojenia już przekazywanym Ukrainie Bradleyom, lecz góruje pod tym względem nad transporterami opancerzonymi M113 oraz pojazdami Humvee.

Amerykanie dostarczą Ukraińcom także 8 zestawów przeciwlotniczych Avenger, 53 wzmocnione przed minami pojazdy typu MRAP i 350 samochodów terenowych HMMWV, jak również pojazdy wsparcia amunicyjnego, 6 wozów dowodzenia oraz 22 pojazdy taktyczne do holowania uzbrojenia.

Pod względem amunicji, USA wyślą na Ukrainę niesprecyzowaną liczbę dodatkowych pocisków rakietowych do systemu obrony powietrznej NASAMS oraz systemów artylerii rakietowej HIMARS, a także rakiety antyradarowe HARM, również bez podania ich liczby.

W skład pakietu wchodzi też: 20 tys. pocisków artyleryjskich kal. 155 mm, 95 tys. kal. 105 mm, około 11,8 tys. pocisków moździerzowych kal. 120 mm oraz około 600 sztuk amunicji precyzyjnej kal. 155 mm. USA dostarczą też Ukraińcom około 2 tys. rakiet przeciwpancernych i ponad 3 mln sztuk amunicji do karabinów, karabinów i pistoletów oraz miny przeciwpiechotne.

Na liście jest też sprzęt do usuwania przeszkód, sprzęt noktowizyjny oraz części zapasowe i inny sprzęt polowy. Nie ma natomiast zapowiadanej wcześniej nieoficjalnie amunicji GLSDB. To system, który łączy w sobie niedrogą bombę o małej średnicy GBU-39 (SDB) z silnikiem rakietowym M26, tworząc amunicję precyzyjną o zasięgu do ok. 150 km. Miałoby to podwoić zasięg amunicji dalekiego zasięgu, jaką dysponują Ukraińcy.

Łącznie administracja prezydenta Joe Bidena przekazał już Ukrainie pomoc wojskową o wartości 27,4 mld dol., z czego ponad 26,7 mld dol. od początku rosyjskiej inwazji.

Przypomnijmy, że w grudniu doradca prezydenta Ukrainy, Mychajło Podolak oświadczył, że czołgi Abrams, Leopard i systemy Patriot będą na Ukrainie w ciągu dwóch miesięcy.

Kresy.pl