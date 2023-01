Pentagon: to jeszcze nie czas na Abramsy dla Ukrainy

USA chcą doprowadzić do przełamania impasu i dać nowy impuls siłom ukraińskim, ale na razie nie są gotowe, by przekazać Ukrainie czołgi Abrams – powiedział wiceszef Pentagonu.

W środę wicesekretarz obrony USA ds. polityki, Colin Kahl powiedział, że Stany Zjednoczone zamierzają doprowadzić do przełamania impasu w wojnie na Ukrainie dzięki nowym dostawom sprzętu wojskowego. Mają nadzieję, że da to nowy impuls siłom ukraińskim.

Zapytany, czy w takim razie USA dostarczą na Ukrainę czołgi Abrams, odparł, że na razie to nie jest ten moment.

– Nie wydaje mi się po prostu, żeby to już był odpowiedni moment – powiedział Kahl. Nie wykluczył zarazem, że w przyszłości to się zmieni.

Wiceszef Pentagonu tłumaczył, że czołg Abrams to bardzo i drogi skomplikowany sprzęt, na którym trudno jest się szkolić. Dodał też, że nie jest łatwy w utrzymaniu, m.in. z uwagi na to, używa paliwa lotniczego. Zaznaczył też, że sekretarz obrony, Lloyd Austin, chce uniknąć dostarczania Ukraińcom sprzętu, „którego nie byliby w stanie naprawić, utrzymać i na który na dłuższą metę ich nie stać, bo to nie jest pomocne”.

Kahl zwrócił też uwagę, że Rosjanie umacniają się na swoich pozycjach na zajętych obszarach Ukrainy, budując okopy i kładąc pola minowe. – Ma im to umożliwić zmianę dynamiki dzięki takim rodzajom statystycznych środków obrony, poprzez możliwość prowadzenia ognia i manewrowania dzięki zastosowaniu bardziej zmechanizowanych sił – dodał.

Przypomnijmy, że jak poinformował w środę portal Politico, powołując się na trzech anonimowych urzędników amerykańskich, Stany Zjednoczone przygotowują się do ogłoszenia w piątek dużego nowego pakietu uzbrojenia dla Ukrainy, które ma zawierać kołowe wozy opancerzone Stryker. Politico podkreśla, że w połączeniu z Bradleyami, dostawy Strykerów mogą być zapowiedzią przekazania Ukrainie zachodnich czołgów. Dodajmy, że w pakiecie tym miałaby się też znaleźć amunicja GLSDB. To System, który łączy w sobie niedrogą bombę o małej średnicy GBU-39 (SDB) z silnikiem rakietowym M26, tworząc amunicję precyzyjną o zasięgu do ok. 150 km.

Stryker to kołowy wóz bojowy. Ustępuje pod względem uzbrojenia już przekazywanym Ukrainie Bradleyom, lecz góruje pod tym względem nad transporterami opancerzonymi M113 oraz pojazdami Humvee. Rodzimą wersję tych pojazdów przekazała Ukrainie Kanada. Obiecała w sumie wysłanie 39 egzemplarzy.

Przypomnijmy, że w grudniu doradca prezydenta Ukrainy, Mychajło Podolak oświadczył, że czołgi Abrams, Leopard i systemy Patriot będą na Ukrainie w ciągu dwóch miesięcy.

AFP / France24.com / Reuters / Kresy.pl