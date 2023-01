Politico: Amerykanie wyślą Strykery na Ukrainę

Stany Zjednoczone przygotowują się do ogłoszenia w piątek dużego nowego pakietu uzbrojenia dla Ukrainy, które według Politico ma zawierać kołowe wozy opancerzone Stryker.

Jak poinformował w środę portal Politico powołując się na trzech anonimowych urzędników amerykańskich, Stany Zjednoczone przygotowują się do ogłoszenia w piątek dużego nowego pakietu uzbrojenia dla Ukrainy, które ma zawierać kołowe wozy opancerzone Stryker.

Podczas gdy następna transza będzie obejmować dodatkową artylerię, amunicję i wozy opancerzone – prawdopodobnie opancerzone wozy bojowe Stryker – nie oczekuje się, że USA przekaże czołgi M1 Abrams, powiedzieli urzędnicy, którzy mówili pod warunkiem zachowania anonimowości. Pakiet prawdopodobnie będzie zawierał pewną liczbę Strykerów, ośmiokołowych opancerzonych pojazdów bojowych zbudowanych przez General Dynamics Land Systems.

Politico podkreśla, że w połączeniu z Bradleyami, dostawy Strykerów mogą być zapowiedzią przekazania Ukrainie zachodnich czołgów. „Jest dziwna wymiana zdań z Europejczykami, gdzie za każdym razem, kiedy ktoś o to pyta, Europejczycy mówią 'cóż, wiecie, USA powinny pójść pierwsze’. I administracja mówi 'My chcemy, by Europejczycy ruszyli pierwsi, albo chcemy to zrobić razem’. A Ukraińcy po prostu mówią: 'na litość boską, po prostu dajcie nam czołgi'” – mówi jedno ze źródeł zaznajomionych ze sprawą.

Jednak, jak wskazują źródła portalu, ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Rzecznicy Pentagonu i Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA nie potwierdzili, ani nie zaprzeczyli doniesieniom portalu.

Stryker to kołowy wóz bojowy. Ustępuje pod względem uzbrojenia już przekazywanym Ukrainie Bradleyom, lecz góruje pod tym względem nad transporterami opancerzonymi M113 oraz pojazdami Humvee. Rodzimą wersję tych pojazdów przekazała Ukrainie Kanada. Obiecała w sumie wysłanie 39 egzemplarzy.

Jak pisaliśmy, prezydent USA podpisał ustawę budżetową na kolejny rok, zakładającą wydatki na poziomie blisko 1,7 biliona dolarów. Stany Zjednoczone przekażą 45 mld dolarów na pomoc gospodarczą i wojskową dla Ukrainy oraz sojuszników w NATO.

Kresy.pl/Politico