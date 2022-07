Zastrzyk finansowy dla Ukrainy: 1,59 mld euro od Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Europejski Banki Inwestycyjny zatwierdził finansowanie dla Ukrainy w wysokości 1,59 mld euro – przekazała szefowa KE Ursula von der Leyen w poniedziałek na Twitterze.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazała na Twitterze, że „EBI, przy wsparciu budżetowym UE, zatwierdził finansowanie dla Ukrainy w wysokości 1,59 mld euro, przy czym 1 mld euro ma zostać natychmiast przekazany. Pomoże to odbudować infrastrukturę i wznowić działanie usług. I wspierać przyszłe projekty energetyczne, transportowe i edukacyjne”.

🇺🇦 The @EIB, with EU budget support, approved €1.59 billion of financing for Ukraine, with €1 billion to be released immediately.

It will help rebuild infrastructure and resume services. And support energy, transport and education projects for the future.

We #StandWithUkraine pic.twitter.com/haiCTephri

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2022