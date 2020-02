Do Sławkowa przybył pociąg z chińskiego Xi’an. Podróż trwała rekordowe 11 dni

Do Euroterminala w Sławkowie koło Katowic przybył pierwszy 1000-metrowy pociąg towarowy z chińskiego Xi’an. Trasę o długości 9477 kilometrów przebył w rekordowe 11 dni. Sprawę opisuje portal railfreight.com.

Przewożący 50 kontenerów pociąg przybył do Sławkowa 1go lutego. Poruszał się po szerokich torach typu rosyjskiego. Jest to drugi transport, który dotarł do Euroterminalna. Jak informowaliśmy, na początku tego roku do Sławkowa dotarł pierwszy pociąg z Chin. Wtedy podróż trwała 12 dni.

Na ten moment tranporty z Chin nie zostały objęte restrykcjami związanymi z pojawieniem się epidemii koronawirusa w Wuhan.

Po przeładunku w Euroterminalu Sławków, obiekcie należącym do Grupy CZH, PKP LHS i PKP Cargo, kontenery z Xi’an trafią do klientów końcowych transportowane drogami lub koleją. Niektóre z nich zostaną dostarczone do portu w Gdańsku, a następnie do Skandynawii drogą morską.

Odnotowujemy rosnące zainteresowanie spedytorów i eksporterów tym połączeniem – powiedział Dariusz Sikora, członek zarządu PKP LHS. Kluczowe jest położenie Sławkowa – blisko krajowych centrów gospodarczych takich jak Katowice (25 km) i Kraków (60 km), może on być także punktem wyjścia dla połączeń z Czechami i Słowacją.

Polskie koleje pokładają w nowym połączeniu spore nadzieje. W 2018 r. wartość importu z Chin do Polski wyniosła 31 mld dolarów. Jeśli tylko 1 procent tych towarów przejedzie przez Sławków, będzie to impuls dla PKP LHS i całego regionu do dalszego rozwoju – zauważył Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP SA podczas ceremonii powitania pierwszego chińskiego transportu w Sławkowie.

Uruchomienie połączenia towarowego z Xi’ananem stało się możliwe na skutek kilkuletnich rozmów polskiej spółki z chińskim przewoźnikiem Xi’an Free Trade Port Construction and Operation oraz partnerami logistycznymi z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy. Połączenie ma mieć charakter regularny. Zakładany jest czas przewozu w granicach 10-12 dni. Istnieje szerokiego toru prowadzącego od przejścia granicznego z Ukrainą do Sławkowa na długości prawie 400 km pozwala uniknąć postojów na granicy. W Sławkowie można szybko przeładować towary na pociągi jeżdżące na standardowych torach.

Linia wpisuje się w chiński projekt przekierowania większej części ich handlu zagranicznego na lądowe szlaki komunikacyjne przez masy Eurazji w celu ominięcia otwartych oceanów kontrolowanych przez marynarkę wojenną USA. Projekt tego „Pasa i szlaku” określany także mianem „nowego jedwabnego szlaku” został ogłoszony w 2013 r. przez przywódcę ChRL Xi Jingpinga. Ma on wiele odgałęzień, także konkurencyjny wobec polskiego przez Turcję i Bałkany do Pragi.

Kresy.pl / railfreight.com