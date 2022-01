Dewastacja kościoła Św. Krzyża w Warszawie. Policja zatrzymała podejrzanego

W śledztwie Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ zatrzymano mężczyznę podejrzanego o uszkodzenie w noc wigilijną zabytku – fasady kościoła Św. Krzyża – poprzez naniesienie czerwoną farbą napisów – poinformowała w niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

Zatrzymanie miało miejsce 31 grudnia 2021 r. Rzecznik podkreśliła w niedzielę, że w toku czynności procesowych podejrzanemu przedstawiony został zarzut uszkodzenia zabytku – podaje portal Polsat News. Za to przestępstwo grozi mu kara 8 lat pozbawienia wolności. Prokuratura wystąpiła do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Sąd zgodził się z argumentacją przedstawioną przez prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak poinformował, że od początku nad sprawą pracowali policjanci pionu kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Zabezpieczone zostały nagrania z monitoringu. „Warto zaznaczyć, że w tym przypadku straty przekraczają 100 000 zł.” – zaznaczył.

Przypomnijmy, że w noc wigilijną doszło do dewastacji fasady zabytkowego kościoła Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Na murach świątyni pojawiły się napisy wykonane sprejem.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Ubiegłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej wywołał protesty środowisk proaborcyjnych, w czasie których doszło do wielu aktów profanacji w świątyniach, a także dewastacji. Doszło m.in. do próby wtargnięcia feministek do bazyliki Św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. Zostały one powstrzymane przez przedstawicieli Straży Marszu Niepodległości, którzy pilnowali świątyni.

polsatnews.pl / Kresy.pl