Członkowie Młodzieży Wszechpolskiej i Straży Marszu Niepodległości nie dopuścili do profanacji kościołów

Dzisiaj skrajna lewica zapowiedziała liczne prowokacje w katolickich świątyniach w ramach akcji „Słowo na niedzielę”. Część kościołów m.in. w Warszawie znalazła się pod ochroną członków Młodzieży Wszechpolskiej i Straży Marszu Niepodległości, którzy nie dopuścili do ich profanacji. Pomoc prawną zaoferowało Ordo Iuris.

Wczwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. W piątkowy wieczór – mimo epidemii koronawirusa – w wielu polskich miastach odbyły się kolejne protesty przeciwników zakazu aborcji. W sobotę informowaliśmy o zdewastowaniu pomnika Ronalda Reagana w Warszawie oraz fasady stołecznego kościoła św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, na której pojawiły się aborcyjne hasła „Moje ciało ≠ twoja religia” oraz „piekło kobiet”. Na niedzielę w ramach akcji „Słowo na niedzielę” feministki zapowiedziały masowe profanacje podczas Mszy świętych. Część z nich udaremniona została przez członków Młodzieży Wszechpolskiej i Straży Marszu Niepodległości. Przypominamy, jutro wszyscy idziemy do kościoła!

Do warszawskiego kościoła pw. Najwiętszej Maryi Panny Matki Kościoła na ul. Domaniewskiej w trakcie Mszy św. o godz. 13 próbowała wtargnąć grupa feministek z proaborcyjnymi hasłami wypisanymi na tekturowych tabliczkach.

Dzisiaj działacze w całej Polsce czuwają aby ochronić kościoły przed barbarzyństwem. I jak pokazała sytuacja na ul. Domaniewskiej w Warszawie jest przed czym, bo to co tam zobaczyliśmy przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Oplucie, wyzwiska i… UŻYWANIE DZIECI JAKO ŻYWE TARCZE! Wiadomo że feministyczne podejście do dzieci jest mocno przedmiotowe, ale do tej pory myśleliśmy że tylko wobec tych nienarodzonych. Dobrze że znalazł się ojciec dziecka, który szybko zdyscyplinował postępową panią – napisano na profilu Młodzieży Wszechpolskiej.

Na nagraniu widać m.in. kobietę w pomarańczowych włosach z dzieckiem na ręku, która próbuje przebić się przez grupę mężczyzn pilnujących wejścia do kościoła. W pewnej chwili dziecko odebrał jej jego ojciec. Kobieta wykorzystała wolne ręce, aby uderzyć jednego z narodowców. I ty mnie kur… cwe… odpychasz? Z dzieckiem na ręku? – krzyczała. Później została zrugana przez ojca dziecka – Dominika, ty nie rób takich sytuacji. To jest mój syn, ty nie masz prawa… Jeden z lewicowców krzyczał do wszechpolaków, aby „onanizowali się krzyżem”.