Na fasadzie warszawskiego kościoła nabazgrano feministyczne hasła

Wandale zniszczyli fasadę kościoła św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Warszawie. Na budynku pojawiły się aborcyjne hasła „Moje ciało ≠ twoja religia” oraz „piekło kobiet”.

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. W piątkowy wieczór – mimo epidemii koronawirusa – w wielu polskich miastach odbyły się kolejne protesty przeciwników zakazu aborcji. Do zniszczenia fasady kościoła doszło prawdopodobnie w nocy z piątku na sobotę.

CZYTAJ TAKŻE: „Wypier…ć”, „jeb.. PiS”, „precz z Kościołem” – kolejne protesty przeciwko decyzji TK ws. aborcji eugenicznej [+WIDEO/+FOTO/ 16+]

Lewicowi wandale, obok haseł „Moje ciało ≠ twoja religia” oraz „piekło kobiet”, wymalowali na fasadzie również „błyskawice”, które nawiązują do symboliki tzw. Strajku Kobiet.

Zdjęcia opublikowane w sieci przedstawiają fasadę kościoła pw. Św. Mateusza na warszawskiej Białołęce. W kościele posługują Ojcowie Pasjoniści, a proboszczem parafii jest o. Przemysław Śliwiński CP.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Bosak: Są dzieci niezdolne do życia i takie dzieci – zgodnie z Kartą Praw Pacjenta – mają prawo do godnej śmierci

„To tutaj powstaje bardzo wiele inicjatyw prorodzinnych, to ta parafia wspiera Dom Samotnej Matki na Białołęce. To tutaj nastąpił tępy atak na wspólnotę otwartą na każdego człowieka, biednego, słabego, wykluczonego. Czy mamy zacząć bać się uczęszczać do Kościoła? (…) To czas próby i potrzeba męstwa” – komentuje akt wandalizmu Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty.

Kresy.pl / pch24.pl