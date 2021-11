Imigranci rozbierają ogrodzenie na granicy Polski i Białorusi [+VIDEO]

Ministerstwo Obrony Narodowej zamieściło w sieci nagrania imigrantów rozbijających ogrodzenie na granicy Polski i Białorusi. Służby reagują przy pomocy gazu łzawiącego.

W niedzielę Ministerstwo Obrony Narodowej zamieściło w sieci nagrania imigrantów rozbijających ogrodzenie na granicy Polski i Białorusi. Służby reagują przy pomocy gazu łzawiącego. Na jednym z nagrań widać mężczyznę, który przy pomocy łopaty próbuje rozebrać część drutu kolczastego. Nie tylko nie reaguje na polskich mundurów, ale również im grozi.

Prezes Młodzieży Wszechpolskiej Ziemowit Przebitkowi napisał: „Spójrzcie co oni sobie robią z tego Waszego gazu. Należy użyć środków przymusu bezpośredniego w minimalnej wersji, której używaliście rok temu na manifestantach 11.11”.

W poniedziałek na Twitterze pojawiły się nagrania przedstawiające rekordową grupę nielegalnych imigrantów, którzy idą w kierunku granicy z Polską. „Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy” – podał MON na Twitterze. Do wpisu dołączono nagranie. Na materiale widać dużą grupę imigrantów, którzy stoją przy ogrodzeniu granicznym.

Niezależny białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan opublikował w niedzielę nagranie pokazujące, jak uzbrojeni i zamaskowani białoruscy funkcjonariusze przepychają nielegalnych imigrantów przez ogrodzenie obok pasa granicznego. Na nagraniu widać w większości kobiety i dzieci.

W sobotę Straż Graniczna udostępniła nagranie, na którym widać białoruskie służby przygotowujące imigrantów do przekroczenia granicy. „Białoruskie służby przygotowują kolejną grupę migrantów do nielegalnego przekroczenia granicy” – czytamy.

W związku z wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej zwołano sztab kryzysowy, w którego skład weszli premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, minister Mariusz Błaszczak i minister Mariusz Kamiński – poinformował rzecznik prasowy rządu Piotr Muller na Twitterze. Na spotkaniu są również obecni przedstawiciele służb zaangażowanych w ochronę granic.

Jak informowaliśmy, na granicę polsko-białoruską przybywają duże ilości funkcjonariuszy wewnętrznych służb Białorusi, furgonetki więzienne i pojazdy z drutem kolczastym. Poinformował o tym w poniedziałek niezależny białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan. Do twitterowego wpisu dołączył nagranie.

„Duża liczba funkcjonariuszy białoruskich służb wewnętrznych, więźniarek i pojazdów z drutem kolczastym zbliżają się do granicy” – napisał Tadeusz Giczan na Twitterze. Do twitterowego wpisu dołączył nagranie.

