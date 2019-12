PiS myśli o podziale województwa mazowieckiego – Trzaskowski może zostać marszałkiem

Według „Dziennika Gazety Prawnej” już w przyszłym roku pod obrady Sejmu może trafić projekt ustawy, który wydzieli aglomerację warszawską z województwa mazowieckiego.

„Ustawa powinna być wniesiona do Sejmu po wyborach prezydenckich, czyli w drugiej połowie 2020 r.” – powiedział Krzysztof Sobolewski, przewodniczący komitetu wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Gazeta nie dysponuje dokładniejszymi informacjami na temat zamiarów rządu i partii rządzącej ale w grę wchodzi prawdopodobnie wydzielenie aglomeracji warszawskiej z województwa mazowieckiego. Funkcję marszałka nowego województwa przejąłby więc obecny prezydent Warszawy z ramienia Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Zastanawiamy się, czy tego stanu nie utrzymać na stałe, by nie mnożyć niepotrzebnie bytów” – powiedział Sobolewski co oznaczało by stałe powiązanie stanowiska prezydenta stolicy ze stanowiskiem marszałka nowego województwa. Obecnie w systemie administracyjnym państwa występują tylko miasta na prawach powiatu, w którym prezydent wypełnia jednocześnie funkcje przewidziane dla starostów. Sam Trzaskowski nie skomentował tych informacji, jak podaje telewizja Polsat News.

Skomentował je natomiast marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, który w przypadku ustawowej zmiany mógłby stracić sprawowane od 18 lat stanowisko, bowiem wraz z ustaleniem nowych granic PiS planuje przeprowadzenie przedterminowych wyborów do sejmiku. „PiS nie przebiera w środkach. Jak widać, frustracja po przegranych na Mazowszu wyborach jest tak wielka, że są gotowi rozbić region tylko po to, aby przejąć w nim władzę. Nie udało się w demokratycznych wyborach, to może uda się, dzieląc Mazowsze i wyjmując z niego Warszawę. Przyznam szczerze, że ciągle nie mogę uwierzyć w realność tych zapowiedzi” – powiedział Struzik.

Obecnie władzę w województwie mazowieckim sprawuje koalicja Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Nowoczesnej. Jednak jak pokazują wyniki ostatnich wyborów samorządowych, partie liberalne zostały zasilone głosami głównie w aglomeracji warszawskiej natomiast na mazowieckiej prowincji wysokie jest poparcia dla PiS.

Czytaj także: Trzaskowski: Deklaracja LGBT jest w Warszawie realizowana

polsatnews.pl/kresy.pl