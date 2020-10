Są dzieci niezdolne do życia i takie dzieci – zgodnie z Kartą Praw Pacjenta – mają prawo do godnej śmierci – mówił na antenie Radia ZET poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. W piątkowy wieczór – mimo epidemii koronawirusa – w wielu polskich miastach odbyły się kolejne protesty przeciwników zakazu aborcji. Na ten temat wypowiedział się w porannej audycji na antenie Radia ZET Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji.

CZYTAJ TAKŻE: „Wypier…ć”, „jeb.. PiS”, „precz z Kościołem” – kolejne protesty przeciwko decyzji TK ws. aborcji eugenicznej [+WIDEO/+FOTO/ 16+]

Pytany o czas, w którym TK zdecydował się orzekać w sprawie budzącej tak ogromne emocje poseł przyznał, że można dopatrywać się w tym intencji politycznych.

„Zanim zapadł wyrok w Trybunale, w Parlamencie mieliśmy ze trzy projekt ustaw w tej sprawie – zarówno lewicowe, jak i prawicowe. Wszystkie były odrzucane. Nie siedzę w TK, nie pracuję tam, nie wiem dlaczego akurat teraz ta decyzja zapadła. Wiem, jakimi mechanizmami polityka się rządzi” – mówił.

Zdaniem Bosaka, protesty które wybuchły po wyroku Trybunału pokazują, że społeczeństwo jest w sprawie aborcji podzielone. „Wszyscy potrzebujemy, żeby po tym wyroku uspokajać nastroje i żeby dać głos przede wszystkim specjalistom od ochrony nad dziećmi, ochrony nad kobietami, żeby mogli ułożyć procedury pomocy tym, którzy jej wymagają” – powiedział.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Poseł podkreślił, że są dzieci niezdolne do życia i takie dzieci – zgodnie z Kartą Praw Pacjenta – mają prawo do godnej śmierci. Jak wyjaśnił, to prawo do śmierci bez bólu i śmierci w obecności bliskich, gdzie uszanowana jest godność człowieka. „A dzięki wsparciu przez hospicja perinatalne można zapewnić opiekę rodzicom, jak przygotować się do takiej śmierci dziecka, jak przeżyć żałobę, jak sprawić, że taka śmierć jest humanitarna i jak przeżyć ją godnie” – mówił parlamentarzysta.