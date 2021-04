DARPA pracuje nad napędem jądrowym nowej generacji

DARPA (Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności) poinformowała o pierwszej fazie kontraktów w ramach nowej inicjatywy DRACO. Projekt dąży do stworzenia napędu jądrowego nowej generacji.

Agencja poinformowała w poniedziałek o pierwszej fazie kontraktów w ramach Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO). Projekt ma na celu stworzenie rozwiązania opierającego się o termiczny napęd jądrowy. DARPA uważa, że aktualne kosmiczne systemy napędowe nie są w stanie zaoferować odpowiednich możliwości w zakresie manewrowania statkom.

