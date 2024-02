Czołgi Abrams będą naprawiane w Poznaniu [+VIDEO]

Na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu uroczyście zainaugurowano działalność Regionalnego Centrum Kompetencyjnego do obsługi czołgów Abrams. To efekt współpracy wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych i producenta czołgów amerykańskiego koncernu General Dynamics Land Systems.

We wtorek na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu uroczyście zainaugurowano działalność Regionalnego Centrum Kompetencyjnego do obsługi czołgów Abrams.

Uruchomienie Centrum poprzedziło, zawarte 26 czerwca zeszłego roku Teaming Agreement, którego stronami były PGZ S.A. oraz General Dynamics Land Systems. Utworzenie Centrum ma bezpośredni związek z decyzją Ministra Obrony Narodowej o zakupie na potrzeby polskiej armii czołgów Abrams. To również docenienie potencjału, jaki w zakresie obsługi sprzętu ciężkiego, zbudowały poznańskie zakłady.

Utworzone w ramach Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych Centrum Kompetencyjne w zakresie czołgów Abrams, ustanawia jednocześnie potencjał do ich szeroko pojętych obsług w celu zabezpieczenia przyszłych potrzeb w tym zakresie ze strony Sił Zbrojnych RP. W dalszej perspektywie z potencjału Centrum będą mogły korzystać także oddziały wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce i innych krajach europejskich. Utworzony ośrodek ma więc objąć swym zasięgiem nie tylko Polskę, ale także inne kraje regionu, w których stacjonują czołgi Abrams.

“Armia musi mieć zapewnione wsparcie w zakresie serwisu, obsługi i utrzymania każdego typu sprzętu, jaki posiada na swoim wyposażeniu. Dzisiejsza uroczystość potwierdza, że my, jako partner godny zaufania, podchodzimy do swojej roli niezwykle poważnie. Po 8 miesiącach ponownie spotykamy się w tym miejscu, w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych, by móc otworzyć nowy rozdział w historii PGZ. Serdecznie dziękuję zarówno przedstawicielom General Dynamics Land Systems, jak też zarządowi Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych i pracownikom Polskiej Grupy Zbrojeniowej za to, że wspólnie udało nam się ten projekt zrealizować w tak krótkim czasie” – podkreślił wiceprezes zarządu PGZ S.A. Krzysztof Sola.

W 2022 r., w związku z potrzebami Wojska Polskiego, została zawarta umowa na dostawę 250 czołgów Abrams M1A2 SEPv3 wraz ze sprzętem towarzyszącym, pakietem logistycznym i szkoleniowym. Zgodnie z założeniami całość dostaw zostanie zrealizowana do końca 2026 r. W 2023 r. MON zawarło kolejną umowę na 116 czołgów Abrams w wersji M1A1 – wraz ze sprzętem towarzyszącym, pakietem logistycznym i szkoleniowym. Pierwsza kompania czołgów Abrams, będąca na wyposażeniu 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, przeszła już swoją certyfikację i pozostaje w gotowości do użycia. Dzięki uruchomionemu dziś ośrodkowi sprzęt ten będzie obsługiwany w Centrum Kompetencyjnym w Poznaniu. Oznacza to, że PGZ posiadać będzie zdolności i potencjał do obsługi czołgów Abrams, Leopard, K2, PT-91 i T-72.

