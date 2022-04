Umowa na pozyskanie Abramsów dla Polski zostanie podpisana we wtorek

W wywiadzie dla Polskiego Radia 24 generał Jarosław Gromadziński, dowódca 18. dywizji zmechanizowanej, poinformował, że umowa międzyrządowa na pozyskanie czołgów M1A2 Abrams SEP v3 dla Wojska Polskiego zostanie podpisana we wtorek 5 kwietnia.

Podczas wywiadu dla Polskiego Radia 24 generał Jarosław Gromadziński, dowódca 18. dywizji zmechanizowanej, poinformował, że umowa międzyrządowa na pozyskanie czołgów M1A2 Abrams SEP v3 dla Wojska Polskiego zostanie podpisana we wtorek 5 kwietnia.

„To będzie historyczny moment dla całych wojsk lądowych, nastąpi wielka zmiana technologiczna w siłach zbrojnych” – przekonywał na antenie.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

„Wyzwaniem przy tym czołgu jest logistyka i na to kładziemy nacisk na początku. Jestem optymistą, bo do tej zmiany przygotowujemy się od roku. Cały garnizon Wesoła podlega modernizacji, zostały wykonane nowe garaże (…) rozpoczęła się budowa nowej hali remontowej, myjni – to jest całą niezbędna infrastruktura, łącznie z ośrodkiem, w którym będą stacjonowały symulatory i trenażery. To wszystko się toczy, uzależnione jest od cyklu dostaw” – poinformował Gromadziński.

Dodał, że osiągnięcie pełnej zdolności bojowej zajmie jeden pełny cykl szkoleniowy.

14 lipca ubiegłego roku szef MON Mariusz Błaszczak i wicepremier Jarosław Kaczyński poinformowali, że Polska kupi od USA 250 czołgów M1A2 Abrams w nowym wariancie SEPv3. Już wówczas zapowiadano, że pierwsze pojazdy mają trafić do Polski już 2022 roku i trafią na wyposażenie m.in. „Żelaznej Dywizji”, tj. 18. Dywizji Zmechanizowanej. Docelowo miałyby stacjonować na wschodzie kraju. Koszt zakupu wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym przekroczy 23 mld złotych.

Zobacz także: MON kupuje przestarzałą amunicję do czołgów Abrams? Ekspert: kupujemy chłam

Jak informowaliśmy, na początku lutego br. amerykańscy senatorowie wystosowali list otwarty do sekretarza obrony Lloyda Austina i sekretarz stanu Antony’ego Blinkena w sprawie przyspieszenia dostaw 250 czołgów M1A2SEPv3 Abrams do Polski. Pod listem otwartym podpisali się zarówno senatorowie Partii Republikańskiej, jak i Demokraci. Przypomnijmy, że podobny apel do administracji USA wystosowali republikańscy kongresmani 24 stycznia bieżącego roku.

W lutym br. Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż do Polski 250 czołgów Abrams w najnowocześniejszej wersji M1A2 SEPv3.

Zobacz także: Gen. Skrzypczak: Koszty eksploatacji Abramsów będą kosmiczne [+VIDEO]

Kresy.pl/Polskie Radio 24