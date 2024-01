Członek zarządu Fundacji Pro-Prawo do Życia skazany na rok ograniczenia wolności za „zniesławienie osób LGBT”

Sąd w Gdańsku skazał w środę Mariusza Dzierżawskiego, członka zarządu Fundacji Pro-Prawo do Życia, na rok ograniczenia wolności i 15 tys. zł kary za „zniesławianie osób LGBT”.

Mariusz Dzierżawski został skazany za organizację kampanii społecznej w ramach której Fundacja Pro – Prawo do życia informuje Polaków m.in. o wynikach badań naukowych dotyczących powiązań między homoseksualizmem a pedofilią. Zdaniem sądów dwóch instancji, publiczne mówienie o tych sprawach stanowi zniesławienie aktywistów LGBT.

Akt oskarżenia przeciwko Dzierżawskiemu skierowało do sądu Stowarzyszenie Tolerado z Gdańska, zarzucając Fundacji zniesławienie. W oskarżeniu podniesiono m.in. zarzut, że Fundacja podaje do wiadomości publicznej wyniki badań naukowych wskazujące na to, iż pedofilia jest częstszym zjawiskiem w środowisku homoseksualnym.

W dniu 17.01.2024 sąd II instancji przychylił się do opinii aktywistów LGBT oraz wyroku sądu I instancji i stwierdził, że tego typu stwierdzenia zniesławiają oraz pomawiają osoby o „orientacji homoseksualnej”, narażając je na poniżenie w oczach opinii publicznej, co może im utrudniać m.in. „działalność edukacyjną” wśród dzieci. Mariusz Dzierżawski, jako osoba odpowiedzialna za działania Fundacji, został skazany na karę 1 roku ograniczenia wolności poprzez wykonywanie prac społecznych oraz zapłatę 15 000 zł. Wyrok jest prawomocny.

„Dzisiejszy wyrok przypomina najgorsze czasy totalitarne. Dzisiejszy wyrok to nic innego, jak zaprzeczanie faktom, które są niewygodne dla aktywistów i ideologów LGBT” – mówi Mariusz Dzierżawski.

„Istnieje szereg badań naukowych wskazujących na nieproporcjonalnie duży odsetek pedofilów wśród homoseksualistów. Lider aktywistów LGBT ze Szczecina trafił jakiś czas temu do więzienia za pedofilię. (…) Organizatorzy największej w Polsce warszawskiej ‘parady równości’ LGBT publicznie chwalili się tym, że uczestnikiem i promotorem ‘parady’ był w przeszłości niemiecki polityk, który domagał się legalizacji pedofilii. Były rzecznik tej ‘parady równości’ mówił sam o sobie, że jest pedofilem i że nie zgadza się na zakaz mówienia o tzw. ‘pozytywnej pedofilii’” – dodaje.

“W swojej obronie oskarżony powołał się w szczególności na artykuł pt. ‘Profil pedofilii: Definicja, charakterystyka przestępców, recydywa, wyniki leczenia i kwestie kryminalistyczne’ autorstwa Ryana C. W. Halla, MD, i Richarda C. W. Halla. Tekst został opublikowany w prestiżowym ‘Mayo Clinic Proceedings’, jednym z najbardziej rozpowszechnionych, poczytnych i cytowanych czasopism naukowo-medycznych. Otóż wskazano tam w szczególności: ‘Odsetek pedofilów homoseksualnych waha się od 9% do 40%, co stanowi około 4 do 20 razy więcej niż wskaźnik dorosłych mężczyzn odczuwających pociąg do innych dorosłych mężczyzn (przyjmując wskaźnik rozpowszechnienia homoseksualizmu wśród dorosłych na poziomie 2%-4%)’, co wprost potwierdzało tezę objętą zarzutem” – przekazał Instytut Na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

“Sąd zaś w ogóle nie odniósł się do tych artykułów naukowych, stwierdzając jedynie, że nie posiada wiedzy specjalistycznej w tym zakresie, co wymagałoby powołania biegłego sądowego, jeśli Sąd uważał, że rozstrzygnięcie wymaga wiedzy eksperckiej. Zamiast tego z jednej strony Sąd dopuścił bardzo obszerne raporty z urzędu na sam koniec postępowania apelacyjnego, z drugiej oddalał prawie wszystkie wnioski dowodowe obrony zgłaszane w toku postępowania apelacyjnego, a materiały naukowe i wyniki badań, które złożyła obrona uznał za niewiarygodne i niemiarodajne” – dodaje Instytut, wedle którego “omawiany wyrok godzi w wolność słowa oraz w (gwarantowaną przez Europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Konstytucję) wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, jak też prawo ogłaszania wyników badań naukowych”.

O skorzystanie z prawa łaski do prezydenta Andrzeja Dudy zaapelował były poseł Witold Tomczak.

Szanowny Panie Prezydencie!

Proszę o skorzystanie z prawa łaski w stosunku do Pana Mariusza Dzierżawskiego, niestrudzonego obrońcy życia, skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku na rok ograniczenia wolności oraz na karę 15 tysięcy złotych, za to, że w sposób… https://t.co/RbafC2IE2x — Witold Tomczak (@WitoldTomczak) January 18, 2024

