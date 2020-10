Czesi zbudują kanał wodny do Polski

Rząd Czech zatwierdził przygotowania do budowy pierwszego odcinka kanału wodnego Dunaj-Odra-Łaba na Odrze między Ostrawą a granicą Polski – poinformował minister transportu Czech Karel Havlíček w poniedziałek na Twitterze.

„Znaczący krok do umocnienia transportowego, gospodarczego, energetycznego, wodnego i rekreacyjnego regionu morawsko-śląskiego. Międzynarodowy projekt przygotowania żeglowności Odry na odcinku Koźle – Ostrawa dostał właśnie zielone światło dla rządu” – napisał Havlíček.

Koszt pierwszego etapu szacuje się na 554 miliony euro. Budowa kanału mogłaby rozpocząć się po 2030 roku. Pierwszy odcinek rozpocznie się na Odrze w ostrawskiej dzielnicy Svinov i będzie prowadził do granicy z Polską. Stamtąd połączy się z odcinkiem polskim.

Po stronie czeskiej budowa powinna obejmować przebudowę siedmiu dróg i jednego mostu kolejowego, a także dwóch komór śluz oraz budowę portu w Svinovie. Zgodnie z dokumentem ministerstwa transportu, dla jak najbardziej efektywnego wykorzystania drogi wodnej, kanał powinien mieć 5 metrów głębokości i około 40 metrów szerokości.

„Projekt wydaje się być wykonalny. Badanie potwierdziło, że ma on sens i pomoże regionowi” – przekonywał minister Havlíček.

Zdaniem ministerstwa, uczynienie Odry zdatną do żeglugi ułatwiłoby regionalnemu przemysłowi dostęp do rynków europejskich i światowych. Kanał mógłby również służyć do celów rekreacyjnych i turystycznych.

O ile budowa odcinka od Svinova do granicy z Polską ma kosztować 554 miliony euro, o tyle prace na polskiej części będą kosztować ponad miliard. Kraje mają prowadzić ze sobą stałe negocjacje, jednak odcinek od Ostrawy do Polski stałby się pierwszą częścią korytarza wodnego.

Pierwotny plan zakładał połączenie Odry z Dunajem i Łabą. Według studium wykonalności cały projekt miał kosztować ponad 21 i pół miliarda euro.

Czech Minister of Transport @KarelHavlicek_ today approved preparatory works on the 1st stretch of the Danube-Oder Water Corridor from Ostrava to the Polish border. The canal linking the Danube and the Baltic Sea will be 40m wide and will serve vessels with up to a 5 m draft pic.twitter.com/vyHrafjBcN

— Three Seas Initiative (@ThreeSeas24) October 5, 2020