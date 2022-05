Kanclerz Austrii: nie dyskutujemy o członkostwie w NATO, pozostaniemy neutralni

Kanclerz Austrii Karl Nehammer powiedział, że jego kraj ma inne stanowisko niż Finlandia i Szwecja – zamierza zachować neutralność i pozostać poza NATO.

We wtorek podczas wizyt w Pradze, kanclerz Austrii Karl Nehammer wypowiedział się na temat potencjalnego członkostwa jego kraju w NATO, w kontekście działań Szwecji i Finlandii. Podkreślił, że jego kraj ma inną historię niż te dwa państwa. Zapowiedział, że Austria była, jest i będzie neutralna Dodał też, że austriackie władze nie dyskutują o członkostwie w Sojuszu.

Nehammer powiedział też, że Austria, będąc członkiem Unii Europejskiej, wykazuje solidarność z Ukrainą, popierając sankcje przeciwko Rosji i zezwalając na dostawy broni na Ukrainę.

Kanclerz spotkał się w Pradze z premierem Czech, Petrem Fialą. Obaj rozmawiali m.in. o trwających negocjacjach dotyczących szóstego pakietu unijnych sankcji wobec Rosji, który przewiduje embargo na import rosyjskiej ropy. Czeski polityk powiedział, że ubolewa nad tym, że UE działa w sposób niejednolity.

W opinii Nehammera kraje, które są w najwyższym stopniu uzależnione od rosyjskiej ropy i gazu, muszą zyskać perspektywę bezpieczeństwa energetycznego. Dodał, że Komisja Europejska powinna najpierw skonsultować się z takimi państwami, a dopiero później ogłaszać swoje zamiary.

Fiala po rozmowach z szefem rządu Austrii przekazał, że usłyszał zapewnienie o gotowości wsparcia dla zwiększenia przepustowości Transalpejskiego Rurociągu Naftowego (TAL). Zapewniłoby to Czechom wystarczający dopływ ropy na wypadek braku możliwości korzystania z surowca rosyjskiego.

Wcześniej informowaliśmy, że austriacki minister spraw zagranicznych Alexander Schallenberg poinformował, że Austria podtrzymuje stanowisko co do odrzucenia embarga na rosyjski gaz.

„Austria nie pójdzie za przykładem Finlandii i Szwecji, które szykują się do wejścia do NATO, lecz będzie trzymać się swojej neutralności – o tym nie ma dyskusji” – zadeklarował.

Jak pisaliśmy, kilka dni temu kanclerz Austrii Karl Nehammer poinformował, że magazyn Gazpromu w Salzburgu trafić może do innych dostawców, jeśli rosyjski koncern przestanie go napełniać.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

We wtorek przytłaczającą większością głosów parlament Finlandii zaaprobował wystąpienie przez to państwo o członkostwo w NATO. Z kolei rządzący Szwecją socjaldemokraci opowiedzieli się w niedzielę za wstąpieniem kraju do NATO. Stworzyło to znaczną większość w szwedzkim parlamencie na rzecz członkostwa. W poniedziałek premier Szwecji Magdalena Andersson oświadczyła, że jej rząd zdecydował się poinformować NATO, że chce kraj dołączyć do sojuszu. Dzień później szefowa MSZ, Ann Linde, podpisała wniosek o wstąpienie Szwecji do NATO.

Droga do Sojuszu może jednak nie być równie ekspresowa. Od kilku dni sprzeciw wobec przyjęcia Finlandii i Szwecji do NATO sygnalizuje jednak Turcja. W poniedziałek jej prezydent Recep Tayyip Erdogan powtórzył swoje oskarżenia o to, że państwa te tolerują u siebie antytureckich „terrorystów”.

PAP / rmf24.pl / Kresy.pl