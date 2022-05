Kanclerz Austrii grozi oddaniem magazynu Gazpromu innym dostawcom

Projekty mające zliberalizować prawo o dostępie do broni trafiły do zamrażarki - podała Rzeczpospolita (Rz) we wtorek. Świadczą o tym decyzje marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Projekty przewidujące liberalizację prawa o dostępie do broni zostały złożone po wybuchu wojny na Ukrainie. Argumentowano, że to najwyższy czas, by dozbroić Polaków. W Sejmie złożono dwa projekty ustaw. Jedną z nich złożyli republikanie. Podpisali się pod nią posłowie z klubu PiS, koła Polskich Spraw i niezrzeszeni. Inny projekt został złożony przez Kukiz’15, również z podpisami posłów PiS i niezrzeszonych. Rzeczpospolita zwraca uwagę, że decyzje marszałek Sejmu Elżbiety Witek z PiS świadczą o umieszczeniu projektów w zamrażarce.

Projekty zostały złożone w marcu i kwietniu, jednak nie dostały jeszcze tzw. numerów druku. "W zamian zostały skierowane do konsultacji w kilkunastu organizacjach i instytucjach, od Sądu Najwyższego po Konfederację Lewiatan" - pisze Rz. Projekt Kukiz'15 trafił dodatkowo do opinii Komisji Ustawodawczej. To częsty wybieg, spowalniający prace nad niewygodnymi projektami w Sejmie. Z kolei w pierwszej połowie marca odrzucono poprawkę Konfederacji do ustawy o obronie ojczyzny zakładającą, że każdy dorosły obywatel ma prawo do posiadania broni. Poprawka przewidywała, że prawo to może być ograniczone jedynie wyrokiem sądu w indywidualnych przypadkach.