Chiny zaprzeczają, że dostarczają broń Rosji

Chińscy urzędnicy zaprzeczają dostarczaniu Rosji pojazdów opancerzonych na wojnę na Ukrainie – podał w poniedziałek portal Ukrinform.

Jak poinformował w poniedziałek portal Ukrinform, chińscy urzędnicy zaprzeczają dostarczaniu Rosji pojazdów opancerzonych na wojnę na Ukrainie. Rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin powiedział, że Chiny nie zapewniły ani nie udzielają Rosji żadnej pomocy wojskowej ani innej pomocy w jej wojnie.

Powiedział to na odprawie w odpowiedzi na prośbę korespondenta Ukrinform o skomentowanie doniesień medialnych.

„Nie wiem, skąd się biorą te tak zwane publiczne doniesienia. Naszą wieloletnią zasadą dotyczącą Ukrainy jest zawsze utrzymywanie obiektywnego i uczciwego stanowiska oraz zaangażowanie w ułatwianie negocjacji pokojowych, a nie dolewanie oliwy do ognia lub wysyłanie broni na pole bitwy” – powiedział Wang.

Dodał, że praca naprawdę odpowiedzialnych mediów „powinna zawsze opierać się na faktach i być prowadzona obiektywnie, uczciwie i profesjonalnie”.

Również Stany Zjednoczone nie widzą dowodów na militarne wsparcie Rosji przez Chiny – poinformował Antony Blinken.

„Wcześniej przekazywaliśmy kolegom w Chinach nasze obawy co do możliwego rozważenia przez nich potencjalnego transferu broni do Rosji w celu [ich użytku] na Ukrainie. Do tej pory nie widzieliśmy, aby przekroczyli tę granicę” – powiedział szef departament stanu.

Kilka ukraińskich publikacji internetowych, w tym portal Mil.in, poinformowało, że czeczeńska jednostka Rosgwardii „Achmat” otrzymała osiem pojazdów opancerzonych wyprodukowanych przez chińską firmę Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing.

Kresy.pl/Ukrinform