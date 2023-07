Chiny wzywają do szybkiego wznowienia eksportu zboża z Rosji i Ukrainy

Chiny wezwały do szybkiego wznowienia eksportu zbóż i nawozów z Rosji i Ukrainy po zawieszeniu umowy zbożowej – przekazała agencja prasowa Anadolu.

Według chińskiego nadawcy CGTN, podczas piątkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ zastępca stałego przedstawiciela Chin przy ONZ Geng Shuang podkreślił znaczenie umowy zbożowej z Morza Czarnego dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego.

Dodał, że Chiny mają nadzieję, że zainteresowane strony będą współpracować z odpowiednimi agencjami ONZ i jak najszybciej wznowią eksport zboża i nawozów z Rosji i Ukrainy.

Szef pomocy ONZ Martin Griffiths powiedział, że wiele osób było rozczarowanych poniedziałkową decyzją Rosji o wycofaniu się z umowy zbożowej, w której pośredniczyły ONZ i Turcja w zeszłym roku i która zapewniła bezpieczny transport ponad 32 mln ton ukraińskiego zboża.

Podkreślił, że aż dla 362 mln osób zawieszenie umowy było „sprawą zagrożenia ich przyszłości oraz przyszłości ich dzieci i ich rodzin”.

„Nie są smutni, są źli. Martwią się, są zaniepokojeni. Niektórzy będą głodować, wielu może umrzeć w wyniku tych decyzji” – dodał.

Przed przyszłotygodniowym szczytem rosyjsko-afrykańskim w Petersburgu, Rosja zaprezentowała koncepcję darmowych dostaw zboża dla najbiedniejszych krajów, z w kontekście wstrzymania umowy zbożowej z udziałem Ukrainy, ONZ i Turcji. Jak podają źródła „Financial Times”, rosyjski prezydent Władimir Putin zaproponował, by Katar płacił Rosji za dostawę do Turcji rosyjskiego zboża. Następnie miałoby ono być przekazywane „potrzebującym krajom”.

Gazeta pisze, że jak na razie ani Turcja, ani Katar nie przystały na ten pomysł. Nie został on jednak formalnie przedstawiony. „FT” zaznacza, w oparciu o swoje źródlo, że nawet gdyby to nastąpiło, to jest mało prawdopodobne, by Katar poparł ten plan.

Ponadto, osoby związane z zawarciem umowy zbożowej sądzą, że Rosja będzie forsować swój plan na przyszłotygodniowym szczycie z udziałem afrykańskich przywódców, a także podczas wizyty Putina w Turcji w sierpniu br.

Według mediów, zawieszenie przez Rosję udziału w umowie zbożowej rozzłościło niektóre kraje afrykańskie. Władze Kenii uznały to za „cios w plecy”, który „w sposób nieproporcjonalny uderza w kraje” regionu.

W piątek wieczorem przedstawiciel tureckich władz powiedział, że prezydenci Turcji i Ukrainy, Recep Tayyip Erdogan i Wołodymyr Zełenski, „szczegółowo” omawiali umowę. Rozmowa telefoniczna odbyła się z inicjatywy ukraińskiego przywódcy.

Czarnomorska Inicjatywa Zbożowa, to pakiet porozumień podpisany przez Rosję z ONZ i Turcja, a także osobno przez Ukrainę z tymi dwoma partnerami, w lipcu ubiegłego roku. Porozumienia stworzyły bezpieczny korytarz umożliwiający eksport zboża z ukraińskich portów zablokowanych wcześniej przez rosyjską marynarkę wojenną.

W listopadzie umowa została przedłużona o 120 dni. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Rosja z końcem października ogłosiła wycofanie się z porozumień i groziła przywróceniem blokady morskiej ekportu ukraińskiego zboża. Stało się tak na skutek ataku dronów na port w okupowanym przez Rosjan Sewastopolu na Krymie. Rosyjski resort obrony twierdził, że za atakiem stali „specjaliści brytyjskiej marynarki wojennej”. Jakiś czas temu Moskwa oskarżyła Zachód o sabotowanie porozumienia.

W maju strona rosyjska po raz kolejny zgodziła się na przedłużenie obowiązywania Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej choć i wtedy nie obyło się bez wahań. W poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ogłosił wstrzymanie wykonywania umów przez Rosję. Nastąpiło to kolejnym ataku Ukraińców na Most Krymski, na skutek którego uległ on dość poważnemu uszkodzeniu.

W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał do kontynuowania przestrzegania umowy wschodzącej w skład Inicjatywy bez partycypacji Rosji.

