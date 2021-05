Chiny wysłały pierwszy statek towarowy do swojej stacji kosmicznej

Statek Tianzhou 2 pozostanie zadokowany do stacji podczas całego pobytu załogi Shenzhou 12. Następnie zmieni swoją pozycję i zadokuje do przedniego portu, wykonując zdalny transfer paliwa. Statek pozostanie na stacji aż do przylotu kolejnej załogi Shenzhou 13 w październiku 2021 roku.

Dzisiejsze uruchomienie było pierwotnie zaplanowane na 19 maja, ale zostało to opóźnione przez problemy techniczne.

Zgodnie z założonym planem, złożona z wielu modułów załogowa chińska stacja kosmiczna ma być gotowa około 2022 roku. Później Chiny zamierzają wysłać kosmonautów na Księżyc i zbudować tam wraz z Rosjanami bazę.

Niedawno rdzeń rakiety Długi Marsz 5B, która wystrzeliła moduł Tianhe, rozbił się z powrotem na Ziemi i wymknął się spod kontroli. Jego kawałki spadły na Ocean Indyjski 8 maja.

Pierwszy moduł Chińskiej Stacji Kosmicznej Tianhe już umieszczony na orbicie ma 22 t masy, 16,6 m długości i 4,2 m średnicy. Posiada 5 portów dokowania, do których dokować będą statki towarowe i załogowe oraz przyłączane będą kolejne moduły. Sam Tianhe będzie stanowił bazę stacji. Został wyposażony w systemy podtrzymywania życia i kwatery dla przybywających do niej w przyszłości astronautów. Z modułu Tianhe na zewnątrz będą wychodzić astronauci, by wykonywać spacery kosmiczne. Pomagać im w tym będzie ramię robotyczne Lappa. Panele słoneczne będą dostarczać 27 kW energii elektrycznej.

W 2022 r. do Tianhe dołączą dwa dodatkowe moduły badawcze: Wentian i Mengtian. Chińska Stacja Kosmiczna ma działać przez co najmniej 10 lat i ma stanowić platformę do prowadzenia badań w warunkach nieważkości w dziedzinach takich jak biologia, medycyna, astrofizyka czy mechanika.

Kresy.pl / urania.edu.pl / space.com