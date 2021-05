Jarosław Kaczyński spotkał się z kierownictwem partii z Włoch i Hiszpanii – Fratelli d’Itallia i Vox

„Rozmowy były bardzo dobre, później jeszcze trwało nieformalne spotkanie. Nas naprawdę wiele łączy. My jesteśmy partią rządzącą, VOX ma około 18 proc. poparcia w tej chwili, a Fratelli d’Itallia 20 proc. Niewykluczone, że w wyborach parlamentarnych w 2023 roku te partie mogą współrządzić w swoich krajach. Zatem to są partie przyszłościowe, a są też nam najbliższe ideowo, zarówno jeśli chodzi o stosunek do Unii Europejskiej, jak i światopoglądowo” – powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Ryszard Legutko, europoseł PiS, odnosząc się do spotkania w Warszawie liderów największych partii politycznych wchodzących w skład grupy EKR.

„Sytuacja w Europie wygląda w ten sposób, że główny nurt, czyli partie, które rządzą faktycznie UE, przygotowują wielki skok federalistyczny, poprzez tzw. Konferencję w sprawie przyszłości Europy. Będą pewnie tam proponowali różne bardzo niepokojące zmiany traktatowe, które praktycznie wykluczą jakąkolwiek suwerenność mniejszych krajów” — stwierdził prof. Ryszard Legutko.

„Trzeba zacząć coś robić i przedstawić własne stanowisko, zebrać sojuszników. Myślę, że w ciągu 1-2 tygodni pojawi się deklaracja ideowa, a odpowiednio później sądzę, że odbędzie się jakieś duże spotkanie, gdzie zostaną przedstawione bardzo konkretne propozycje zmian traktatowych, które uniemożliwią to szarogęszenie się polityków europejskich, to ich obchodzenie prawa, łamanie traktatów i innych rzeczy, które robią bezkarnie” – dodał.

Rzecznik rządu Piotr Mueller komentując spotkanie powiedział, że „przede wszystkim w Parlamencie Europejskim liczą się te ugrupowania, które są większe, tak jak w każdym parlamencie narodowym”. „W związku z tym jest czymś pożądanym, aby w ramach Parlamentu Europejskiego powstała grupa, która należy do grupy eurorealistów, bo tak należy to nazywać” – stwierdził.