Chile: protestujący podpalili kościoły [+VIDEO]

W minioną niedzielę w stolicy Chile, Santiago, wielu ludzi wyszło na ulicę w rocznicę ubiegłorocznych, antyrządowych protestów. Przy tej okazji, celem demonstrantów stały się kościoły.

Grupa mężczyzn podłożyła ogień pod dwie świątynie: La Asunción i pw. św. Franciszka Borgiasza (San Francisco de Borja) w Santiago w Chile. Nagrania z tych wydarzeń trafiły do sieci.

Na jednym z nagrań widać ogień w wejściu głównym do jednego z kościołów parafialnych, La Asunción z XIX wieku (tzw. parafia artystów), który był już wcześniej mocno zdewastowany. Mury były w niektórych miejscach całkowicie pokryte przez graffiti, a podczas protestów w 2019 roku sam kościół splądrowano.

Absolute chaos in Santiago – the church spire has come down in flames pic.twitter.com/FZHmrVCquy

— John Bartlett (@jwbartlett92) October 18, 2020