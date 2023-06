Brytyjski wywiad informuje o wzmocnieniu rosyjskich sił. Chodzi o śmigłowce szturmowe

Rosja wzmocniła swoje siły śmigłowców szturmowych – zwraca uwagę brytyjski wywiad.

Brytyjski resort obrony poinformował w sobotniej aktualizacji wywiadowczej, że od rozpoczęcia ukraińskich operacji kontrofensywnych na południu Ukrainy Rosja wzmocniła w regionie swoje siły śmigłowców szturmowych. Brytyjski wywiad podkreśla, powołując się na zdjęcia satelitarne, że na lotnisku w Berdiańsku rozmieszczono ponad 20 dodatkowych rosyjskich śmigłowców. To około 100 kilometrów za linią frontu.

„W nieustannej rywalizacji między środkami lotniczymi a środkami zaradczymi jest prawdopodobne, że Rosja uzyskała tymczasową przewagę na południowej Ukrainie, zwłaszcza dzięki śmigłowcom szturmowym wykorzystującym pociski dalekiego zasięgu przeciwko celom naziemnym” – wskazuje brytyjski wywiad.

