„Na pewno poniosą konsekwencje” – Podolak grozi Iranowi atakami odwetowymi

„Na pewno poniosą konsekwencje” – Mychajło Podolak ostrzegł Iran po tym, jak Kijów został ponownie zaatakowany przy pomocy irańskich dronów. Zagroził też Iranowi atakami odwetowymi.

W niedzielę doradca gabinetu Zełenskiego Mychajło Podolak zapowiedział wyciągnięcie „konsekwencji” wobec Iranu. Ma to związek z kolejnym rosyjskim atakiem na Kijów, którego dokonano przy użyciu irańskich dronów. Według urzędników był to największy atak dronów na miasto od początku wojny. „Teheran stał się kluczowym sojusznikiem Moskwy w tej wojnie, celowo zaopatrując ją w broń do ataków na cywilne miasta” – napisał Podolak na Twitterze.

„Dzisiejszy atak na Kijów z użyciem 50 dronów Shahed w Święto Miasta jest kolejnym wymownym potwierdzeniem tej prawdy. Z prawnego punktu widzenia: Iran robi to z bezpośrednim zamiarem i zdaje sobie sprawę z konsekwencji swoich działań. I na pewno poniosą konsekwencje” – dodał.

„Nie dajcie się zmylić iluzji geograficznego oddalenia lub niezrozumieniu dzisiejszych priorytetów Ukrainy” – ostrzegł. „Raz odpalony Shahed z pewnością odnajdzie drogę do swego producenta” – napisał.

Evil always requires clear assessments. Today’s Iran is a terrorist regime that poses a threat to Europe and the Middle East. Its nuclear experiments pose risks to the entire world. Tehran has become a key ally of Moscow in this war, deliberately supplying it with weapons for…

