Brytyjski wywiad: Grupa Wagnera poczyniła taktyczne postępy na wschodzie Ukrainy

Rosyjska prywatna firma wojskowa, grupa Wagnera, poczyniła taktyczne postępy w okolicach Wuhłehirskiej Elektrowni Cieplnej oraz pobliskiej wsi Nowołuhańske w Donbasie na wschodzie Ukrainy – przekazał w środę brytyjski wywiad. W komunikacie podkreślono, że część sił ukraińskich prawdopodobnie wycofała się z tych obszarów.

Brytyjski resort obrony zwrócił uwagę w codziennej aktualizacji wywiadowczej, że rosyjska prywatna firma wojskowa, grupa Wagnera, poczyniła taktyczne postępy w okolicach Wuhłehirskiej Elektrowni Cieplnej oraz pobliskiej wsi Nowołuhańske w Donbasie na wschodzie Ukrainy, skąd wycofała się prawdopodobnie cześć ukraińskich wojsk.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 July 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/11Xt2JqVi1

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Edi1d3H1Yj

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 27, 2022