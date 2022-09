KE zapowiada dostęp Ukrainy do jednolitego rynku UE

Szefowa KE Ursula von der Leyen zobowiązała się do pracy nad zagwarantowaniem Ukrainie dostępu do jednolitego rynku UE. Zapowiedziała także swoją trzecią podróż na Ukrainę, podczas której omówi plan działań z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

W środę szefowa Komisji Europejskiej zobowiązała się do pracy nad zagwarantowaniem Ukrainie dostępu do jednolitego rynku UE. „Solidarność Europy z Ukrainą pozostanie niezachwiana” – oświadczyła Ursula von der Leyen, cytowana przez agencję Bloomberg. Słowa padły w Parlamencie Europejskim, podczas corocznego przemówienia o stanie Unii Europejskiej w Strasburgu. Szefowa KE zadeklarowała, że unijne sankcje nałożone na Rosję po jej inwazji „zostaną”.

Szefowa KE zapowiedziała prace nad „bezproblemowym dostępem do jednolitego rynku Unii Europejskiej” dla Ukrainy. „Nasz jednolity rynek to jedna z największych historii sukcesu w Europie. Znamy siłę, która tkwi w jednolitym rynku, więc teraz nadszedł czas, aby uczynić z niego historię sukcesu również dla naszych ukraińskich przyjaciół” – oświadczyła.

Ursula von der Leyen poinformowała także o swojej planowanej, trzeciej wizycie na Ukrainie. Przekazała, że podczas niej omówi plan działań z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Zwracając się do pierwszej damy Ukrainy, Oleny Zelenskiej, która była wśród słuchaczy przemówienia, von der Leyen powiedziała, że ​​będzie z nią współpracować „w celu wsparcia odbudowy zniszczonych ukraińskich szkół”. „Dostarczymy to, czego potrzebujesz, to jest 100 milionów euro, bo przyszłość Ukrainy zaczyna się w jej szkołach”

Agencja Bloomberg przypomina, że w ubiegłym tygodniu Komisja zaproponowała nowy pakiet finansowania w wysokości 5 miliardów euro dla Ukrainy. To część większego pakietu 9 miliardów euro, obiecanego przez UE w maju zeszłego roku.

W czerwcu Komisja Europejska wydała opinię, w której zarekomendowała przyznanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. Następnie Rada Europejska podjęła decyzję o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu krajów kandydujących do członkostwa w UE.

W niedzielę premier Denys Szmyhal poinformował, że Ukraina ma plany, by do końca tego roku spełnić wszystkie siedem warunków, które Komisja Europejska przedstawiła przy przyznawaniu statusu kandydata i przejść do procesu negocjacji o członkostwo w UE.

