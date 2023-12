Boże Narodzenie uznane za “dyskryminujące” przez Kanadyjską Komisję Praw Człowieka

Kanadyjska Komisja Praw Człowieka uznała, że chrześcijańskie święta, takie jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, “dyskryminują mniejszości religijne”. Od zdania komisji zdystansował się potem kanadyjski parlament.

Wynika to z treści oficjalnego dokumentu Kanadyjskiej Komisji Praw Człowieka. W październiku br. opublikowała ona dokument dotyczący “nietolerancji religijnej” – przypomniał w ubiegłym tygodniu kanadyjski dziennik National Post.

W dokumencie z 23 października br. stwierdzono, że dyskryminacja mniejszości religijnych w Kanadzie jest “zakorzeniona w historii kanadyjskiego kolonializmu”. “Historia ta objawia się we współczesnej systemowej dyskryminacji religijnej. Oczywistym przykładem są dni ustawowo wolne od pracy w Kanadzie” – dodano. Zdaniem autorów, rzekoma “dyskryminacja” polega na tym, że święta związane z chrześcijaństwem, w tym Boże Narodzenie i Wielkanoc, to jedyne w Kanadzie dni ustawowo wolne od pracy, powiązane ze świętami o charakterze religijnym.

“Niechrześcijanie są więc zmuszeni do ubiegania o specjalne zwolnienia z pracy, by móc obchodzić swoje święta, w których ich religia wymaga od nich powstrzymania się od pracy” – napisali autorzy.

Czytaj: Włoska uczelnia rozważa zmianę Bożego Narodzenia na „święto zimy” – w imię „równości etnicznej i rasowej”

30 listopada br. kanadyjska Izba Gmin, niższa izba parlamentu, głosowała za potępieniem dokumentu.

W ubiegłym tygodniu media przypomniały, że tuż przed głosowaniem w tej sprawie, jeden z posłów niższej izby kanadyjskiego parlamentu, Alain Therrien, zapytał premiera Justina Trudeau, czy także św. Mikołaj lub padający śnieg są rasistowskie, gdyż przez ludzi w wielu krajach nieznane.

W odpowiedzi Trudeau podkreślił, że Kanada dała się zapędzić w absurdalną debatę. “Oczywiście Boże Narodzenie nie jest dyskryminujące. Fakt, że ktoś to insynuuje, niewiele mówi o tym święcie, ale za to mówi wszystko o intelektualnym upadku, do którego prowadzi postępowa ideologia” – dodał, cytowany przez Vatican News.

W odpowiedzi na burzę w przestrzeni publicznej Kanadyjska Komisja Praw Człowieka oświadczyła, że dokument “został błędnie zinterpretowany”. “Boże Narodzenie to ważna i uświęcona tradycją data w Kanadzie. Ma to znaczenie zarówno duchowe, jak i kulturowe dla milionów, zarówno chrześcijan, jak i niechrześcijan” – dodała, powracając do kwestii “konieczności wzięcia dnia wolnego od pracy przez niechrześcijan [w dniu uznawanym za święto w ich religii]”.

Przeczytaj: Kanada – w kierunku tęczowego totalitaryzmu?

Zobacz także: Kanada: transseksualna matka wywalczyła wydanie dla dziecka dokumentu bez określenia płci

nationapost.com / christianpost.com / vaticannews.va / Kresy.pl