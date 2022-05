Białoruskie służby obrzuciły kamieniami Straż Graniczną

Na Dolnym Śląsku funkcjonariusze Straży Granicznej z Legnicy zatrzymali jadące w kierunku granicy z Niemcami auto. Podczas kontroli dokumentów osób, które nim podróżowały okazało się, że kierowcą jest 30-letni obywatel Białorusi (posiadający legalny pobyt w Polsce na podstawie wizy z prawem do pracy), natomiast jego pasażerowie to troje młodych obywateli Syrii oraz Jemeńczyk.

Z uwagi na brak dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce Syryjczycy oraz obywatel Jemenu zostali zatrzymani. Cudzoziemcy oświadczyli, że na terytorium Białorusi przyjechali legalnie na podstawie swoich paszportów oraz zamieszczonych w nich wiz turystycznych (obywatel Jemu złożył na terytorium Białorusi nawet wniosek o ochronę międzynawową) i już tam spotkali dwóch obywateli Turcji, którzy pomogli im przekroczyć niezgodnie z prawem zieloną granicę. Po przekroczeniu granicy, w umówionym wcześniej miejscu czekał na nich obywatel Białorusi, z którym udali się w dalszą drogę do Niemiec. Cudzoziemcy jak oświadczyli nie zamierzali ubiegać się o status uchodźcy w Polsce, bowiem ich krajem docelowym były Niemcy. Zatrzymano także kierowcę – obywatela Białorusi za pomocnictwo w niezgodnym z prawem przekroczeniu granicy państwowej.

W tym samym dniu funkcjonariusze z Placówki SG w Zgorzelcu, wytypowali i zatrzymali do kontroli auto osobowe. Kontrolowanym pojazdem podróżowało dwóch cudzoziemców podających się za obywateli Afganistanu, ich kierowcą był 32-letni Ukrainiec. Młodzi mężczyźni nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów potwierdzających ich tożsamość i obywatelstwo. Cudzoziemcy nie posiadali także żadnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium RP. Z ich wyjaśnień wynika, że granicę przekroczyli w miejscu bliżej im nieznanym. Następnie wsiedli do czekającego na nich auta, którym obywatel Ukrainy za 1200 dolarów miał ich zawieźć do Niemiec.

Kresy.pl