Białoruski wloger został skazany na 4,5 roku kolonii karnej

Wloger Paweł Spirin skazany został przez sąd w Mińsku na 4,5 roku k0lonii karnej za dwa filmiki – jeden dotyczący handlu narkotykami na Białorusi, a drugi krytykujący działania służb bezpieczeństwa.

Spirin trafi do kolonii karnej o ścisłym reżimie. Na taką karę nalegała prokuratura.

Wloger został oskarżony na podstawie artykułu o „celowych działaniach mających na celu podżeganie do nienawiści społecznej” – podał w piątek białoruski oddział Radia Swoboda.

Sprawa karna jest powiązana z dwoma filmami, które Spirin zamieścił na YouTube. Jeden nich opowiada o handlu narkotykami na Białorusi. Znalazł się on na liście materiałów ekstremistycznych.

W innym filmie Spirina, zatytułowanym „Straszna tajemnica Prokuratury Generalnej Białorusi. Carte blanche dla sadyzmu”, porusza on temat wyborów prezydenckich z 9 sierpnia i brutalnych działań służb bezpieczeństwa przeciwko protestującym.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Spirin został po raz pierwszy zatrzymany 4 września, zwolniono go trzy dni później, a następnie ponownie zatrzymano 9 września. Podczas ostatnich wyborów prezydenckich na Białorusi wloger ogłosił zamiar kandydowania na prezydenta, ale Centralna Komisja Wyborcza nie zarejestrowała jego grupy inicjatywnej.

Jak informowaliśmy, do kolonii karnej trafi również Władimir Neronski, który prowadził na portalu Youtube kanał „Słuck dlia żyzni” czyli „Słuck do życia”. Nazwa i sam format wzorowany była na kanale Siergiej Tichanowskiego, który zdobył sławę jako i wloger krytykujący zarządzanie białoruskimi miastami i przedsiębiorstwami. Neronski robił to samo na skalę lokalną wspierając kampanię krajowego wlogera za co trafił przed sąd w ramach „sprawy Tichanowskiego”, jak to określił portal Naviny.by.

Sąd w Słucku uznał we wtorek, że Neronski działając „w zmowie” z Tichanowskim, a także innym znanym opozycjonistą Mikołą Statkiewiczem dokonał „znieważenia przedstawiciela władzy”, a konkretnie szefa władz rejonu słuckiego Andrieja Janczewskiego. Dodatkowo Neronski został uznany za winnego przestępstwa wzywania do „działań poważnie naruszających porządek publiczny”. Za tego rodzaju przestępstwa Neronski usłyszał wyrok trzech lat pozbawienia wolności w kolonii karnej.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W poprzedni poniedziałek podobne wyroki także za działania „poważnie naruszające porządek publiczny” usłyszało trzech robotników Białoruskiego Zakładu Metalurgicznego w Żłobinie, którzy wkrótce po ubiegłorocznych wyborach próbowali zorganizować w zakładzie strajk.

Kresy.pl / svaboda.org / tass.ru