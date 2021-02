Białoruś: Opozycyjny wloger trafi do kolonii karnej

Autor nagrań z krytyką wobec władz rejonu słuckiego na Białorusi trafi na trzy lata do kolonii karnej.

Władimir Neronski prowadził na portalu Youtube kanał „Słuck dlia żyzni” czyli „Słuck do życia”. Nazwa i sam format wzorowany była na kanale Siergiej Tichanowskiego, który zdobył sławę jako i wloger krytykujący zarządzanie białoruskimi miastami i przedsiębiorstwami. Neronski robił to samo na skalę lokalną wspierając kampanię krajowego wlogera za co trafił przed sąd w ramach „sprawy Tichanowskiego”, jak to określił portal Naviny.by.

Sąd w Słucku uznał we wtorek, że Neronski działając „w zmowie” z Tichanowskim, a także innym znanym opozycjonistą Mikołą Statkiewiczem dokonał „znieważenia przedstawiciela władzy”, a konkretnie szefa władz rejonu słuckiego Andrieja Janczewskiego. Dodatkowo Neronski został uznany za winnego przestępstwa wzywania do „działań poważnie naruszających porządek publiczny”. Za tego rodzaju przestępstwa Neronski usłyszał wyrok trzech lat pozbawienia wolności w kolonii karnej.

Neronski po raz pierwszy zatrzymany został 6 maja zeszłego roku. W następnych tygodniach kilkakrotnie był karany krótkimi okresami aresztu w trybie administracyjnym. 17 czerwca trafił jednak to mińskiego aresztu śledczego, w którym przebywa aż do tej pory. Sam Tichanowski, który jako popularny bloger planował zarejestrować swoją kandydaturę w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich został aresztowany jeszcze w maju. W efekcie w wyborach wystartowała jego żona Swietłana.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W poniedziałek podobne wyroki także za działania „poważnie naruszające porządek publiczny” usłyszało trzech robotników Białoruskiego Zakładu Metalurgicznego w Żłobinie, którzy wkrótce po ubiegłorocznych wyborach próbowali zorganizować w zakładzie strajk.

naviny.by/kresy.pl