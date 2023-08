Zakłócenie ruchu kolejowego przez nieuprawnione nadanie specjalnego sygnału. Zatrzymano podejrzanych

Według agencji Bloomberg, Iran porozumiał się ze Stanami Zjednoczony by te złagodziły nałożone na ten kraj sankcje, dzięki czemu może on zwiększyć eksport swojej ropy do Chin. Agencja twierdzi, że w ten sposób USA chciałby zatrzymać wzrost cen paliwa na swoim rynku wewnętrznym. Ponadto, może to wpłynąć na dostawy rosyjskiej ropy do Azji, gdyż Iran najpewniej stanie się na tym kierunku aktywnym konkurentem dla Rosji.

