Francja: Protesty przeciwko ustawie, która przewiduje zakaz nagrywania działań policji [+VIDEO]

Kilka tysięcy ludzi protestowało w sobotę w Paryżu przeciwko ustawie, zgodnie z którą „złośliwe” rozpowszechnianie wizerunku twarzy policjanta byłoby przestępstwem. Protesty odbywały się także w poprzednich dniach. Demonstranci protestowali też przeciwko brutalności policji.

Ustawa o „globalnym bezpieczeństwie” została zaproponowana we wtorek przez partię rządzącą LREM. Przewiduje m.in. kary za „złośliwe” wykorzystywania wizerunku służb i policji. Projekt nowego prawa wywołał społeczne protesty, które trwają od wtorku. W sobotniej demonstracji, która odbyła się w Paryżu, uczestniczyło kilka tysięcy osób. Demonstranci protestowali także przeciwko brutalności policji.

Przeciwnicy proponowanych rozwiązań prawnych podkreślają, że dziennikarze i obywatele filmujący policję podczas demonstracji mają do tego prawo, podobnie, jak do upubliczniania tego typu nagrań. Ich zdaniem takie prawo utrudniłoby pociąganie policji do odpowiedzialności za nadużycia, takie jak nadmierne użycie siły. Protesty rozpoczęły się we wtorek wieczorem.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Francuska policja zakazała demonstracji żółtych kamizelek

W czasie sobotniego protestu wielu demonstrujących nosiło żółte kamizelki – symbol antyrządowych protestów, które miały miejsce dwa lata temu.

Debata nad wprowadzeniem opisywanej ustawy rozpoczęła się we francuskim parlamencie we wtorek. Zainicjowała ją partia rządząca – LREM.

Podczas wtorkowych protestów zatrzymanych zostało dwóch dziennikarzy.

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w piątek, drugie zaplanowane jest na wtorek. Następnie trafi ona do wyższej izby parlamentu – Senatu.

Poprawka, która została opracowana przez rząd i zatwierdzona w piątek przez parlament, zmodyfikowała omawiany artykuł 24, dodając zwrot „bez uszczerbku dla prawa do informacji”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Francuska policja zlikwidowała koczowisko imigrantów

usnews.com / rtn.ch / Kresy.pl