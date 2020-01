Szefowie dyplomacji państw UE dyskutują o możliwości wysłania oddziałów do Libii

Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej spotkali się w Brukseli by omówić wdrożenie postanowień wczorajszej konferencji berlińskiej.

W niedzielę odbyła się w Berlinie konferencja przywódców Niemiec, Turcji, Francji, Rosji, Wielkiej Brytanii, szefa dyplomacji USA, przedstawicieli Unii Europejskiej, Ligi Arabskiej, sekretarza generalny ONZ oraz przywódców walczących w Libii stron. Efektem rozmów było porozumienie co do utrzymania embarga na sprzedaż broni do tego upadłego państwa oraz zawieszenia broni, jakie zostało osiągnięte na skutek mediacji Rosji i Turcji. Te ogólnikowe propozycje były w poniedziałek omawiane na forum Rady Unii Europejskiej na szczeblu szefów dyplomacji.

Jak informuje portal Deutsche Welle Niemcy, Włochy i Grecja opowiadają się za wysłaniem do Libii sił lądowych w ramach misji stabilizacyjnej Unii Europejskiej bądź nawet poza nią. Miałaby to być najlepsza metoda na egzekwowanie rozejmu i zakazu sprowadzania broni z zagranicy. W tym kontekście mówi się także o ponownym rozpoczęciu misji flot państw UE u wybrzeży Libii. Z tym ostatnim postulatem wystąpił wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell, który powiedział – „Jest jasne, że embargo na dostawy broni wymaga wysokiego poziomu kontroli i jeśli chce się utrzymania rozejmu to ktoś musi go kontrolować”.

Znacznie bardziej ostrożny był szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas, który powiedział, że całkowitego wstrzymania działań bojowych w Libii, co umożliwiłoby realizację misji stabilizacyjnej, nie należy spodziewać się krótkim okresie czasu, a decyzje z niedzielnej konferencji berlińskiej muszą być jeszcze umocowane rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Przypomnijmy, Rząd Jedności Narodowej (GNA) Libii opierający się na islamistycznych milicjach kontroluje już tylko Trypolis i jego rejon. Od początku bieżącego roku Libijska Armia Narodowa (LNA) gen. Chalify Heftara zdołała opanować całą południową Libię, region kluczowy dla przenikania z Afryki Subsaharyjskiej nielegalnych imigrantów oraz islamistycznych ekstremistów, a za nią większość obszaru całego państwa. W grudniu LNA wznowiło ofensywę na Trypolis zajmując jego południowe przedmieścia, LNA zajęła także Syrtę, ważne miasto portowe na środkowym wybrzeżu Libii.