Badania potwierdzają skuteczność szczepionki przeciw Covid-19 firm Sanofi/GSK

Wstępne wyniki drugiej fazy przeprowadzanych na ludziach badań klinicznych szczepionki przeciwko Covid-19 francuskiej firmy Sanofi oraz brytyjskiego koncernu GlaxoSmithKline (GSK) potwierdziły wysoką skuteczność preparatu – poinformował koncern Sanofi w poniedziałek.

Sanofi i brytyjska firma GSK poinformowały, że trzecia faza badań rozpocznie się w nadchodzących tygodniach i obejmie ponad 35 000 dorosłych osób. Firmy mają nadzieję, że szczepionka zostanie zatwierdzona do czwartego kwartału. Początkowo koncerny zakładały, że uda się wprowadzić ją na rynek w pierwszej połowie bieżącego roku – przypomina agencja „Reuters”.

„Wstępne wyniki fazy 2 wykazały 95% do 100% serokonwersji po drugim wstrzyknięciu we wszystkich grupach wiekowych (od 18 do 95 lat) i we wszystkich dawkach, przy akceptowalnej tolerancji i bez obaw o bezpieczeństwo” – podaje Sanofi.

Sanofi podpisała umowy zakupowe na szczepionki ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Wielką Brytanią i UE (w ramach wspólnego programu zakupowego), a także z ośrodkiem COVAX wspieranym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Przypomnijmy, że w połowie kwietnia bieżącego roku epidemiolodzy z wiodących ośrodków akademickich z całego świata ostrzegali, że mamy rok lub mniej zanim wirus zmutuje do tego stopnia, że ​​większość szczepionek pierwszej generacji stanie się nieskuteczna.

W ankiecie przeprowadzonej przez The People’s Vaccine Alliance wśród 77 epidemiologów z 28 krajów, aż dwie trzecie naukowców stwierdziło, że mamy rok lub mniej, zanim koronawirus zmutuje do tego stopnia, że ​​większość szczepionek pierwszej generacji stanie się nieskuteczna i będzie wymagane stworzenie nowych szczepionek lub zmodyfikowanie starych. Spośród ankietowanych prawie jedna trzecia podała okres dziewięciu miesięcy lub mniej. Mniej niż jeden na ośmiu powiedział, że wierzy, że mutacje nigdy nie spowodują, że obecne szczepionki staną się nieskuteczne.

