Atak rakietowy na bazy USA w Iraku. Szef MON: polscy żołnierze nie ucierpieli [+VIDEO]

Iran przeprowadził w nocy ataki rakietowe na bazę Ain al-Assad w Iraku, gdzie stacjonują wojska USA, a także żołnierze z Polski, oraz na bazę w Irbil w irackim Kurdystanie. Szef MON zapewnia, że polskim żołnierzom nic się nie stało.

W nocy z wtorku na środę irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przeprowadził atak rakietowy na dwie bazy powietrzne USA w Iraku, w odwecie za zabicie przez Amerykanów gen. Kasema Sulejmaniego.

Celem Irańczyków była strategicznie ważna baza Ain al-Assad w prowincji Anbar w zachodnim Iraku. Jak podają media irańskie, w jej kierunku wystrzelono „dziesiątki pocisków rakietowych ziemia-ziemia”. Zaatakowano też lotnisko wojskowe w Irbilu w irackim Kurdystanie. Ostrzelano je pociskami wystrzelonymi z terytorium Iranu.

Według irańskiej, związanej z rządem agencji informacyjnej Fars, lotnictwo Iranu podczas ataku użyło pocisków krótkiego zasięgu Fateh-313. Irańskie media podają, że przeprowadzono go dokładnie o tej samej godzinie, w której amerykańskie drony zabiły gen. Sulejmaniego. Według irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, baza al-Assad została „całkowicie zniszczona”, a atak zakończył się pełnym sukcesem. Podawano też informacje o zniszczeniu samolotów bojowych i śmigłowców, a także o śmierci kilkudziesięciu żołnierzy USA, których określano mianem „terrorystów”. Irańska telewizja podawała liczbę 80 zabitych wojskowych ze Stanów Zjednoczonych.

Iracka armia podała, że na bazę al-Assad spadło 17 pocisków rakietowych, z których dwa nie wybuchły, a na bazę w Irbilu, gdzie mieści się kwatera główna sił koalicji, pięć.

Pentagon potwierdził informacje o atakach na bazy i na siły koalicji. Zdaniem Jonathana Hoffmana, asystenta sekretarza obrony USA ds. relacji z mediami, „jest jasne, że te rakiety zostały wystrzelone z Iranu i były wymierzone w co najmniej dwie irackie bazy wojskowe goszczące żołnierzy i personel USA i sił koalicji, w al-Assad i w Irbil.

Jeszcze kilka godzin przed atakami stacja CNN podawała, że siły USA na Bliskim Wschodzie zostały postawione w stan wysokiej gotowości w związku z przewidywanymi atakami irańskich dronów.

W sieci pojawiły się nagrania, mające przedstawiać irański atak na cele amerykańskie.

