Niemcy mogą kupić 35 samolotów F-35 wraz z uzbrojeniem za 8,4 mld dol. Jest zgoda USA

Strategią kanclerza Niemiec Olafa Scholza wydaje się opóźnianie dostaw ciężkiej broni Ukrainie w nadziei, że wcześniej dojdzie do wynegocjowanego porozumienia - napisała we wtorek rada redakcyjna Wall Street Journal (WSJ), odnosząc się do dostarczenia po trzech miesiącach dział przeciwlotniczych Gepard. "Co za hańba dla niemieckiego kanclerza Olafa Scholza na arenie światowej i co za polityczny wstyd w kraju" - pisze WSJ.