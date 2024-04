Atak na zajętą przez Rosjan Zaporoską Elektrownię Atomową. MAEA wydała komunikat

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała w niedzielę wieczorem o wybuchu drona na terenie kontrolowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Agencja Energii Atomowej otrzymała informacje o wybuchu od kontrolowanego przez Rosjan kierownictwa elektrowni. Atak, do którego doszło w niedzielę, miał obejmować uderzenie w kopułę szóstego bloku energetycznego.

“Uszkodzenia w bloku 6 nie zagroziły bezpieczeństwu jądrowemu, ale jest to poważny incydent, który może podważyć integralność systemu bezpieczeństwa reaktora” – przekazała MAEA. Poinformowano także o jednej ofierze ataku.

IAEA experts confirmed physical impact of drone attacks at ZNPP today, incl. at 1 of its 6 reactors.

One casualty reported. Damage at unit 6 has not compromised nuclear safety, but this is a serious incident w/ potential to undermine integrity of the reactor’s containment system. pic.twitter.com/FvMsb4I4vs

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 7, 2024