Hiszpania daje zielone światło na system Eurodrone

Jak poinformował Defense News, hiszpański rząd oficjalnie zatwierdził w tym tygodniu program Eurodrone, dając czwartą i ostatnią zgodę potrzebną do rozwoju europejskiego bezzałogowego systemu latającego.

Rada ministrów dała programowi zielone światło we wtorek, poinformował tego dnia na Twitterze dyrektor generalny Airbus Defence and Space Michael Schoellhorn.

Great news from Spain!

Budgetary approval today by🇪🇸Council of Ministers for the #Eurodrone, which follows that of🇩🇪,🇫🇷 & 🇮🇹, paves the way for contract signature on this key collaborative programme, which strengthens Europe’s strategic autonomy & sovereignty.#DefenceMatters pic.twitter.com/DTbU2sDFUO

— Michael Schoellhorn (@SchoellhornMike) January 25, 2022