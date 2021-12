Rosja: zakończono testy ciężkiego drona uderzeniowego Altius

Chiny twierdzą, że satelity SpaceX niemal zderzyły się z chińską stacją kosmiczną. Chińska stacja kosmiczna miała zostać dwukrotnie zmuszona do podjęcia działań wymijających, w celu uniknięcia kolizji z małymi satelitami wystrzelonymi przez SpaceX Elona Muska. "Stany Zjednoczone zlekceważyły swoje zobowiązania wynikające z międzynarodowych umów dotyczących przestrzeni kosmicznej i naraziły taikonautów na niebezpieczeństwo; wzywamy je do odpowiedzialnego zachowania w kosmosie" - przekazał na briefingu prasowym rzecznik MSZ w Pekinie Zhao Lijian.

Do incydentów miało dojść w lipcu i październiku. Satelity SpaceX dryfowały niebezpiecznie blisko chińskiej stacji kosmicznej, co stanowiło zagrożenie dla zdrowia i życia astronautów na pokładzie. W grudniu Chiny złożyły skargę w Biurze ONZ do spraw Przestrzeni Kosmicznej. MSZ Chin zaapelowało we wtorek do USA o odpowiedzialność i przestrzeganie traktatów dotyczących kosmosu.

Chińska stacja miała zostać zmuszona do podjęcia manewru wymijającego w celu uniknięcia kolizji. SpaceX, firma Elona Muska, nie skomentowała skargi Chin.